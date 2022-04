„Summer City Camps“ 2022: Anmeldestart am 20. April

Christoph Wiederkehr: „Auch 2022 bieten wir Kindern und Jugendlichen mit den Summer City Camps einen abwechslungsreichen Sommer voller Spiel, Spaß und Action!“

Wien (OTS) - Von 4. Juli bis 2. September 2022 finden wieder in ganz Wien die Summer City Camps statt. An mehr als 30 Standorten erwartet die Wiener Kinder und Jugendlichen im Sommer ein abwechslungsreiches Programm. Gesamt werden rund 24.000 Plätze angeboten – in diesem Jahr gibt es so viele Plätze wie noch nie für das Kinderprogramm. Das ganze Betreuungsangebot kann ab dem 20.April unter www.ferieninwien.at gebucht werden.

„Wir freuen uns, dass wir heuer noch mehr Kindern einen abwechslungsreichen Sommer voller Spiel, Spaß und Action bieten können. In diesem Jahr gibt es auch ein breites Sportangebot wie Radfahr- oder Schwimmkurse, um Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung anzuspornen. Bei vielen ist die sportliche Betätigung in den letzten zwei Jahren der Pandemie auf der Strecke geblieben, dem wollen wir mit dem Angebot im Rahmen der Summer City Camps entgegenwirken“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Ein Angebot für alle Bedürfnisse: Schwimmen, Radfahren, Lernkurse

Die Summer City Camps haben für alle Kinder und Jugendliche etwas zu bieten: Beim Kinderprogramm gibt es verschiedene Schwerpunkte wie Sport, Naturwissenschaft oder Kreatives, auch für Kinder mit Behinderung gibt es ein spezielles Angebot. Im Sinne der Prävention von Schwimm- und Badeunfällen wird heuer „Schwimmen lernen & üben“ als Angebot in die Summer City Camps integriert. Dieses richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche, die über keine bzw. unzureichende Schwimmkenntnisse verfügen, auch für Kinder mit Behinderung wird ein Schwimmkurs angeboten. Zudem gibt es Radfahrkurse, die in Zusammenarbeit mit der Mobilitätsagentur angeboten werden.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Kinderprogramme mit Lernunterstützung zu buchen. Auch für Jugendliche bietet die Stadt Wien in diesem Jahr ein kostenloses Angebot der gezielten Lernförderung an.

Anmeldestart ab dem 20. April – Anmeldung in zwei Tranchen

Die Anmeldung für die Summer City Camps startet in diesem Jahr am 20.April. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Verfügbarkeiten der Eltern Rechnung zu tragen, findet heuer die Anmeldung erstmals in 2 Tranchen statt: Am ersten Tag wird die erste Tranche der Plätze um 9 Uhr zur Buchung freigegeben, die zweite um 18 Uhr.

Die Summer City Camps werden von professionellen Partner-Organisationen in Wien unterstützt und begleitet. Die Summer City Camps richten sich an alle Kinder, deren Ferienbetreuung nicht bereits durch einen Hortplatz oder durch die Ferienbetreuung der Stadt Wien – Kindergärten (MA 10) an einem Bildungscampus-Standort gewährleistet ist.

Die Kosten für das Kinderprogramm betragen pro Kind und Woche 50 Euro inklusive Mittagessen und Jausen. Für das zweite und dritte Geschwisterkind jeweils 25 Euro. Ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Ebenso können Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung das Angebot kostenlos nützen.

Das Programm wird unter Einhaltung der geltenden Corona Hygienevorschriften stattfinden.

