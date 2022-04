Weltgesundheitstag – SPÖ-Holzleitner fordert rasche Vorlage eines aktuellen Frauengesundheitsberichts

Wien (OTS/SK) - Auch anlässlich des heutigen Weltgesundheitstages zeigt sich SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner erfreut, dass mit einem 5-Parteienantrag im heutigen Gleichbehandlungsausschuss im Parlament beschlossen wurde, dass die Regierung einen aktuellen Frauengesundheitsbericht vorlegen soll. Holzleitner fordert, dass das jetzt rasch passiert: „Der letzte Frauengesundheitsbericht stammt aus Jahr 2010. Wir brauchen aber dringend eine aktuelle Grundlage, um Maßnahmen zur Verbesserung der Frauengesundheit zu setzen. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es bei den Auswirkungen von Corona große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. ****

So weiß man inzwischen, dass sich die Zeitspanne vom Auftreten von Covid-Symptomen bis zum Krankenhausaufenthalt bei Frauen und Männern unterscheidet, Männer häufiger wirkungsvollere Therapien erhalten und speziell auch schwangere Frauen zu einer Hochrisikogruppe gehören, da sie im Fall einer Infektion mit Komplikationen zu rechnen haben. „Frauen sind auch doppelt so oft von Long Covid betroffen. Da gehört der frauenspezifische Aspekt bei der Bekämpfung der Krankheit mitberücksichtigt“, so Holzleitner.

„Ich fordere deutlich mehr Fokus auf die Gesundheit der Frauen, denn sie unterscheiden sich in den Gesundheitsrisiken, Verhalten und Krankheitsverläufen deutlich von den Männern. Die Medizin orientiert sich aber in erster Linie am männlichen Körper. Daher muss Gendermedizin zur Norm werden“, so Holzleitner. (Schluss) sl/lp

