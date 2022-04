Pfurtscheller: Frauengesundheitsbericht soll Gender-Medizin stärken

ÖVP-Frauensprecherin: Fünf-Parteien-Antrag zur Verbesserung der Frauengesundheit

Wien (OTS) - "Die Fokussierung der Medizin auf den Mann, insbesondere der medizinischen Forschung am Mann als Standard für Diagnose und Therapie von Krankheiten, führt zu Fehldiagnosen bei Frauen. Mit einem Fünf-Parteien-Antrag zur Erstellung eines Frauengesundheitsberichts wollen wir diesen bestehenden Benachteiligungen von Frauen in der Medizin entgegenwirken", erklärt ÖVP-Frauensprecherin Elisabeth Pfurtscheller am Rande des heute, Donnerstag, stattfindenden Gleichbehandlungsausschusses. Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne haben sich bereits im Regierungsprogramm für eine verbesserte Frauengesundheit in Österreich als besonderes Anliegen ausgesprochen.

Die Corona-Pandemie hat die Relevanz von Gendermedizin besonders verdeutlicht. So wurde beispielsweise beobachtet, dass sich die Zeitspanne vom Auftreten von Covid-Symptomen bis zum Krankenhausaufenthalt bei Frauen und Männern unterscheidet, Männer häufiger wirkungsvollere Therapien erhalten und schwangere Frauen aufgrund ihrer besonderen Vulnerabilität zur Hochrisikogruppe gehören, da sie im Fall einer Infektion häufig mit Schwangerschaftskomplikationen zu kämpfen haben. "Auch im Bereich der psychischen Gesundheit bestehen bisweilen starke Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Frauen sind doppelt so oft von Long-Covid betroffen und leiden durch die strukturellen Mehrbelastungen – durch erhöhte Sorge- und Betreuungsarbeit – häufiger unter Depressionen, Schlafproblemen, Ängsten und Stress als Männer", betont Pfurtscheller.

"Der letzte Frauengesundheitsbericht stammt aus dem Jahr 2010. Es ist also höchst an der Zeit für einen aktuellen Bericht, um gezielt evidenzbasierte Maßnahmen für eine verbesserte Frauengesundheit erzielen zu können", sagt Pfurtscheller abschließend. (Schluss)

