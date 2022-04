FW-Wanker: Kraftstoffpreise für Diesel und Benzin müssen sofort gesenkt werden

Synthetische Kraftstoffe, die umweltfreundlicher und günstiger wären, werden einfach nicht angeboten

Wien (OTS) - Diesel ist an den heimischen Zapfsäulen mittlerweile teurer als Benzin. „Hier stellt sich die Frage, wie das sein kann. Diesel ist in der Herstellung billiger als Benzin, sowie Petroleum, Kerosin oder Heizöl, erklärt das Vorstandsmitglied der Freiheitlichen Wirtschaft Tirol, Manfred Wanker. Er glaubt, dass aufgrund der geringeren Nachfrage an Benzin der Preis günstiger sei; die Mehrheit der Dieselfahrer würden ganz bewusst gnadenlos geschröpft.

Wanker fragt weiter, warum der sehr gute synthetischen Kraftstoff, der zudem kostengünstiger und in der Abgasbelastung um 40 % besser wäre, nicht vermarktet wird. Die heutigen Diesel-Motoren sind mittlerweile so gut ausgereift, dass sie kaum noch Einfluss auf die Umwelt haben. Deshalb wäre es sinnvoll, den `besseren´ Kraftstoff, wie zB. Eco-Diesel, Power-Diesel usw., billiger zu verkaufen, damit die Menschen diesen Kraftstoff vermehrt tanken können und dadurch die Motor- und Abgaswerte verbessern und auch Kraftstoff damit sparen, da dieser hochwertigere Kraftstoff auch noch viel ergiebiger ist.

Es gäbe zahlreiche Möglichkeiten, unsere Umwelt und gleichzeitig auch unsere Geldbörsen zu schonen, wenn die Regierung mit den Steuern und den überteuerten Kraftstoffen gewissenhafter umgehen und uns nicht immer unglaubwürdige Ausreden für die Teuerungen vorgaukeln würde. „Offenbar gibt es auch hier von Seiten der Bundesregierung kein Interesse, die Wirtschaft, die Industrie und die Familien zu entlasten, solange man sie noch ausnehmen kann wie eine Weihnachtsgans“, so Wanker abschließend.

