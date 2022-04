Terminaviso - Pressekonferenz & Presseführung am 3.5.2022 zur Ausstellung: Schule Oberhuber. Eine Sammlung als Programm.

Universitätsgalerie der Angewandten - Ausstellungseröffnung 4. Mai 2022

Einladung zu Pressekonferenz und Presseführung:

Schule Oberhuber. Eine Sammlung als Programm

Eine Ausstellung von Kunstsammlung und Archiv in der Universitätsgalerie der Angewandten im Heiligenkreuzerhof. Kuratiert von Cosima Rainer und Robert Müller.

am Dienstag, 3. Mai 20222 um 10 Uhr

mit den beiden Ausstellungskurator:innen Cosima Rainer, Leiterin Kunstsammlung und Archiv der Angewandten und Robert Müller

Ausstellungseröffnung: 4. Mai 2022 um 18 Uhr / Ausstellungsdauer: 4. Mai bis 2. Juli 2022

Ort: Universitätsgalerie der Angewandten im Heiligenkreuzerhof, Schönlaterngasse 5, Stiege 8, 1. Stock, 1010 Wien



Die Ausstellung Schule Oberhuber. Eine Sammlung als Programm thematisiert Oswald Oberhubers (1931–2020) wegweisende Praxis, durch die er als Rektor die ehemalige Hochschule für angewandte Kunst Wien ab den 1980er Jahren prägte sowie einen kunstpolitischen Diskurs entwickelte, der bis heute Relevanz hat. Oberhubers Gestaltungsideen zogen sich durch alle Bereiche der Hochschule bis hin zur Gründung einer Kunstsammlung. Dabei spielt seine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Hochschulgeschichte, mit einer ‚österreichischen Kunstgeschichte‘ sowie mit den Auswirkungen des NS-Regimes eine wichtige Rolle. In der ihm gewidmeten Schau wird anhand der Bestände von Kunstsammlung und Archiv das Potenzial einer universitären Sammlung untersucht und für eine kritische Befragung kunsthistorischer Erzählungen in den Blick genommen. Da an der ehemaligen k. k. Kunstgewerbeschule bereits seit 1867 Frauen zum Studium zugelassen waren, stellt die Sammlung auch eine Alternativ-Erzählung zum vorherrschenden Kanon dar.

