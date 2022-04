dpa: Arne Meyer wird neuer Landesbüroleiter in Nordrhein-Westfalen (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) - Der dpa-Landesdienst in Nordrhein-Westfalen bekommt einen neuen Chef: Arne Meyer (39) folgt am 1. Juli auf den bisherigen Landesbüroleiter Oliver Auster. Meyer ist derzeit als Copilot im Düsseldorfer Büro der dpa schon mitverantwortlich für die Steuerung des Landesdienstes lnw. Auster arbeitet künftig auf eigenen Wunsch als multimedialer Reporter frei für verschiedene Medien, darunter auch für die dpa.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Mit Arne Meyer kommt ein Nachrichtenprofi an die Spitze dieses wichtigen Landesdienstes, der seine Fähigkeiten schon an vielen Stellen innerhalb der dpa bewiesen hat." Meyer war vor seinem Wechsel nach Düsseldorf Redakteur in der dpa-Chefredaktion, Politikredakteur und Leiter der dpa-Infografik. Er hat auch bei der Agentur volontiert und ist Absolvent des dpa-internen Nachwuchsführungskräfteprogramms "Steps".

Gösmann dankte auch Oliver Auster für seinen Einsatz: "Er hat dem Landesdienst viele kreative Impulse gegeben und auch wichtige Strukturreformen mitgestaltet. Ich bin deshalb froh, dass Oliver Auster weiter als multimedialer Reporter auch für dpa arbeiten wird."

