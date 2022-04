FPÖ – Kickl: Ein Öl- und Gasembargo gegen Russland würde vor allem Österreich mit voller Wucht und auf vielen Ebenen treffen!

Kickl fordert von ÖVP-Kanzler Nehammer Garantieerklärung, dass Österreich nicht beim Wirtschafts- und Wohlstandsvernichtungsprogramm Öl- und Gasembargo mitmacht

Wien (OTS) - „Das von der EU geplante Gas- und Ölembargo gegen Russland wird massive negative Folgen auf die Energieversorgung in Europa und im Besonderen für unser Land mit sich bringen. Im Klartext: Das ist ein Wirtschafts- und Wohlstandsvernichtungsprogramm - auch und vor allem für Österreich!“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die bevorstehenden weiteren EU-Sanktionen gegen Russland.

Die Europäische Union bezieht fast die Hälfte ihrer Erdgasimporte sowie ein Viertel des Öls aus Russland. Österreich liegt unter den EU-Mitgliedern im Spitzenfeld und erhält rund 80 Prozent des Gases aus Russland. In Österreich heizen knapp 900.000 der rund vier Millionen Haushalte mit Gas. „Mit einem solchen Embargo trifft man somit nicht nur Österreichs Haushalte, sondern ganz massiv auch unsere Industrie“, betonte Kickl und weiter: „Durch ein Ende der Gas- und Öllieferungen aus Russland würde auch die Arbeitslosigkeit rasch ansteigen, unsere Wirtschaft würde in eine sehr schwere Krise schlittern, viele klein- und mittelständische Betriebe würden überhaupt vernichtet und auch unser Wohlstand würde extrem darunter leiden.“ Kickl verwies auch auf Warnungen wie jene des ehemaligen Wifo-Chefs und Fiskalrat-Präsidenten Christoph Badelt, der bei einem EU-Embargo für russisches Gas mit schweren wirtschaftlichen Verwerfungen in Österreich rechne und von einer Krise unvorstellbaren Ausmaßes spreche.

"Ein Öl- und Gasembargo würde vor allem Österreich mit voller Wucht und auf vielen Ebenen treffen“, warnte der FPÖ-Bundesparteiobmann und forderte ÖVP-Kanzler Nehammer auf, den Österreichern gegenüber eine Garantieerklärung abzugeben, dass Österreich beim Öl- und Gasembargo jedenfalls nicht mitmache.

