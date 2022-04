BMKÖS: Bundesländer-Dialoggruppe tagt in Linz – Prozess zu nationaler Digitalisierungsstrategie startet

Zweite Bundesländer-Dialoggruppe zu „Innovation“ und „Kunst und Kultur Digital“ – Beginn Konsultationsphase zur österreichischen „Strategie Kulturerbe digital“

Wien (OTS) - Der Prozess zur Kunst- und Kulturstrategie des Bundes schreitet in Form von Dialoggruppen in den Bundesländern weiter voran. So findet heute im Ars Electronica Center in Linz ein Austausch zu den Schwerpunktthemen „Innovation“ sowie „Kunst und Kultur Digital“ statt. Dabei nehmen rund 70 Teilnehmer:innen vorwiegend aus den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg teil. „Wir freuen uns auf neue Impulse und wichtige Beiträge der Kunst- und Kulturszene, die wir in die weiteren Arbeiten zur Kunst- und Kulturstrategie unmittelbar einfließen lassen werden“, erklärt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Weitere zwei Bundesländer-Dialoggruppen finden am 10. Mai 2022 in Graz für die Bundesländer Kärnten und Steiermark und am 15. Juni 2022 in Wiener Neustadt für die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und Wien statt.

Start Umfrage zu „Strategie Kulturerbe digital“

Gleichzeitig startet das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) heute mit einer Online-Umfrage in eine Konsultationsphase zur Vorbereitung einer österreichischen „Strategie Kulturerbe digital“. Die Umfrage richtet sich an Museen, Archive, Institutionen mit Schwerpunkt Kulturerbe sowie angrenzende Bereiche und erhebt aktuelle Aktivitäten, Herausforderungen und Potenziale im Bereich der digitalen Transformation. Bis zum 1. Mai 2022 ist die Teilnahme über die Website des Bundesministeriums möglich.

Die österreichische Bundesregierung hat sich im Regierungsprogramm 2020-2024 zum Ziel gesetzt, das kulturelle Erbe zu bewahren und weiter zu entwickeln, Sammlungsbestände zu digitalisieren und zugänglicher zu machen und digitale Technologien im Bereich von Kulturerbe-Institutionen besser zu nützen.

„Es ist eine zentrale Aufgabe der Kulturpolitik, dazu beizutragen, dass die kulturellen Erzeugnisse der Vergangenheit, aber auch des zeitgenössischen Kunstschaffens, bewahrt, zugänglich gemacht und vermittelt werden – insbesondere für junge Menschen und nachfolgende Generationen. In unseren Institutionen lagern kulturelle Schätze, die mit neuen Technologien künftig einem noch breiteren Publikum offen stehen sollen. Wie wir die vorhandenen Tools besser nützen können, wollen wir gemeinsam mit vielen Stakeholdern aus dem Kultur- und Kulturerbe-Bereich diskutieren und dazu Zielsetzungen und Empfehlungen formulieren. Ich danke bereits jetzt allen, die sich beteiligen – und ganz besonders dem Expert:innen-Board für das große Engagement“, so Staatsekretärin Mayer.

Über Prozess „Strategie Kulturerbe digital“

Der Prozess zur nationalen Digitalisierungsstrategie des BMKÖS erfolgt in mehreren Schritten und gliedert sich in eine Recherche- und Konsultationsphase, eine Entwicklungsphase sowie eine Redaktionsphase. Ergebnis des Prozesses wird ein Strategiedokument sein, das Ende 2022 veröffentlicht wird.

Inhaltlich und strategisch wird das Kulturressort von einem Expert:innen-Board beraten. Diesem gehören an: Chantal Eschenfelder (Leitung Bildung & Vermittlung und Digitale Sammlung, Städel Museum), Sabine Fauland (Geschäftsführung, Museumsbund Österreich), Gabriele Fröschl (Leitung, Österreichische Mediathek), Max Kaiser (Leitung, Abteilung für Forschung und Entwicklung, Österreichische Nationalbibliothek), Gerfried Stocker (Geschäftsführung und künstlerische Leitung, Ars Electronica), Katrin Vohland (Direktorin, Naturhistorisches Museum Wien) und Marlies Wirth (Kuratorin Digitale Kultur, Leitung Sammlung Design, MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien).

Die aktuelle Online-Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Universität für Weiterbildung in Krems (UWK) erarbeitet.

Das Strategievorhaben ist eine Maßnahme der Aufbau- und Resilienzfazilität der Europäischen Union im Rahmen von NextGenerationEU, Teil des Digitalen Aktionsplan Austria (DAA) und eingebettet in die Kunst- und Kulturstrategie des Bundes.

