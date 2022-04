Janoch ad PCR-Lollipoptests: Volkspartei setzt sich durch

VP-Forderung wird nach langem Drängen umgesetzt – Wichtiger Schritt für einen geschützten Kindergartenalltag

Wien (OTS) - „Sehr lange hat es gedauert, nun sind die verantwortlichen Stadträte Hacker und Wiederkehr endlich auf die Linie der Volkspartei eingeschwenkt. Ein wichtiger Schritt im Sinne der Gesundheit der Kinder, deren Familien und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindergärten, denn bisher waren besonders Kinder unter 5 Jahren schutzlos“, so Familiensprecherin Gemeinderätin Silvia Janoch zum Thema PCR-Lollipoptests.

Eine umfassende Teststrategie in den Wiener Kindergärten sei bis dato völlig ausständig gewesen. Die Volkspartei Wien habe daher stetig flächendeckende PCR-Lollipoptests eingefordert, die bereits in zahlreichen anderen Bundesländern zur Anwendung kommen. Dieses Projekt sei aber seit Ewigkeiten nicht über die Pilotphase hinausgekommen und Verantwortungen wurden dabei lediglich hin und hergeschoben.

„Im Februar wurde bekannt, dass sogar nun Trichter bereitgestellt werden, damit die freiwilligen Gurgeltests besser gehandhabt werden können, was sich als reine Farce darstellte“, so Janoch weiter. Engagierte Eltern, die eine private Testinitiative in Zusammenarbeit mit einer Apotheke bereitstellten, wurden zudem von der Rathausbürokratie behindert.

„Es ist daher umso erfreulicher, dass der Druck der Volkspartei Wien Wirkung gezeigt hat und seitens der Stadtregierung die nötige Vernunft eingekehrt ist. Vor allem um für den Herbst entsprechend gewappnet zu sein, stellt die Etablierung der PCR-Lollipop-Tests die richtige Richtung dar. Ich freue mich, dass die von mir geforderten Tests in Wiens Kindergärten nun endlich umgesetzt werden, um einen geschützten Kindergartenalltag zu ermöglichen. Unsere konstruktive Oppositionspolitik im Sinne der Menschen hat sich bezahlt gemacht“, so Janoch weiter.

Klar sei jedoch auch, dass die Stadtregierung sowohl bei den Kosten als auch der Vergabe des Projekts größtmögliche Transparenz und Effizienz walten lassen müsse. „Wir werden uns die Kosten sowie die Vergabe in diesem Bereich sehr genau anschauen“, so Janoch abschließend.

