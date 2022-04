Freshfields ernennt zwei neue Partner in Wien

Wien (OTS) - Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer nimmt zum 1. Mai 2022 Dr. Katharina Kubik und Eric Leikin aus dem Wiener Büro in die Partnerschaft auf. Dr. Katharina Kubik (36) steigt zur Partnerin im Bereich Steuerrecht auf, Eric Leikin (37) wird Partner in der Schiedsrechtspraxis der Kanzlei.



Dr. Konrad Gröller, Office Management Partner am Standort Wien: „ Die Partnerernennungen von Katharina Kubik und Eric Leikin sind Ausdruck ihrer langjährigen exzellenten Beratungskompetenz bei komplexen internationalen Mandaten. Wir freuen uns besonders, auch dieses Jahr - wie im Vorjahr - wieder gleich zwei herausragende Juristen, die bereits hinsichtlich ihrer Professionalität und Expertise einen herausragenden Ruf am Markt und beim Mandanten genießen, in die Partnerschaft aufzunehmen. Ein positives und starkes Signal für die Bedeutung des Standortes Wien im internationalen Kontext unserer Sozietät. “



Profil Dr. Katharina Kubik (Wien)

Katharina Kubik berät internationale Mandanten zum nationalen und internationalen Steuerrecht. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunkten gehören Umgründungs- und Unternehmenssteuerrecht, Verrechnungspreise und damit zusammenhängende Streitigkeiten – einschließlich Verständigungs- und Schiedsverfahren – sowie internationale M&A Transaktionen. Sie unterstützt Mandanten außerdem bei Fragen rund um die Neuordnung des internationalen Steuerrechts und rund um Sustainability (Green Taxes, Transparenzerfordernisse, Reporting).



Profil Eric Leikin (CE/Wien)

Eric Leikin ist auf internationale Schiedsverfahren mit besonderem Schwerpunkt auf Investitionsschiedsverfahren und Post-M&A Handelsstreitigkeiten spezialisiert. Er hat Mandanten in hochkarätigen Verfahren unter verschiedenen Schiedsordnungen vertreten – am häufigsten kamen diese aus dem Energie-, Finanz- und Technologiesektor. Außerdem verfügt er über einschlägige Erfahrung mit US-Zivilprozessen und grenzüberschreitenden Compliance-Untersuchungen.



Freshfields ernennt zum Stichtag 1. Mai 2022 insgesamt 27 Anwälte zu Partnern, darunter neun aus den deutschsprachigen Büros.





Über Freshfields Bruckhaus Deringer

Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine global aktive Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren eigenen 28 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort – unsere mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.



