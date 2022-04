DAS wussten Sie über diese Promis garantiert nicht! "Echt Jetzt!?" mit Sasa Schwarzjirg heute um 20.15 Uhr auf krone.tv

Sasa Schwarzjirg hat in der neuesten Ausgabe der skurrilen Promi-Talkshow mit ihren Gästen Missy May, Gary Lux, Erich Furrer und Elvyra Geyer wieder viel zu lachen!

Wien (OTS) - Welcher Promi hat einmal an einem Porno mitgearbeitet? Welcher VIP wurde gar schon mal entführt? Die Antworten darauf und noch viel mehr Skurrilitäten gibt es heute um 20.15 Uhr wieder bei "Echt Jetzt!?"

Zu Gast im krone.tv-Studio:

Musical-Darstellerin & Sängerin Missy May

Sänger und Musikproduzent Gary Lux

Kabarettist Erich Furrer

"Vienna Fashion Week"-Veranstalterin und Modeexpertin Elvyra Geyer

In der skurrilen Promi-Talkshow von und mit Sasa Schwarzjirg werden mit den Promi-Gästen wieder eine Fülle an Themen zerpflückt. Etwa die Frage: Was kostet die Welt? Oder warum Konsumenten für Marken jeden Preis zahlen? Und was sind eigentlich virtuelle Influencer? Diskutiert wird auch angeregt über die ewige Frage, ob es auf die Größe ankommt. Und worauf stehen Frauen eigentlich wirklich?

"Echt Jetzt!?" mit Sasa Schwarzjirg, jeden Donnerstag um 20.15 Uhr auf krone.tv

