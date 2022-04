FPÖ – Nepp/Seidl: PCR-Lutschertests bringen weitere Millionen für rote Wiener Testmafia

Skandalöse Drüberfahrpolitik auf Kosten der Steuerzahler

Wien (OTS) - „Der von SPÖ-Stadtrat Hacker heute angekündigte Ausbau der PCR-Lutschertests bringt ein weiteres Millionengeschäft für die rote Wiener Testmafia. Obwohl die Corona-Zahlen massiv sinken wird seitens der Stadtregierung alles versucht, um dem SPÖ-nahen Unternehmen Lifebrain/Alles Gurgelt auf Steuerzahlerkosten so viel Geschäft wie möglich zukommen zu lassen“, kritisiert der Wiener FPÖ-Obmann, Stadtrat Dominik Nepp.

Nepp verweist darauf, dass laut den Vertragsentwürfen die Ausschreibung so gestaltet wird, dass wieder nur Lifebrain und damit der Hacker-Freund Michael Havel zum Zug kommen werden. „Zahlreiche Labore wenden sich empört an die FPÖ, dass hier nur einem Testunternehmen die Aufträge zugeschanzt werden, während alle anderen durch die Finger schauen. Diese Monopolstellung zeigt, dass es der SPÖ nur ums Geschäft und nicht um die Gesundheit geht“, so Nepp, der eine diesbezügliche Anzeige prüfen lässt.

Der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, kritisiert in diesem Zusammenhang die „Drüberfahrpolitik“ von Hacker und NEOS-Transparenzstadtrat Wiederkehr. „Wenn man die Gemeinderäte vor dem heutigen Gesundheitsausschuss vor vollendete Tatsachen stellt, hat das mit Transparenz nichts zu tun. Diese schamlose Freunderlwirtschaft muss umgehend gestoppt werden“, bekräftigt Seidl.

