„Bewusst gesund“ berichtet über die Heilkraft der Schlüsselblume

Ruhiger Schlaf – neue Therapie bei Schlafapnoe

Schnarchen stört nicht nur die Nachtruhe, es kann sogar lebensgefährlich werden. Bei der obstruktiven Schlafapnoe kommt es zu zahlreichen Atemaussetzern während des Schlafs. Dadurch werden die Organe mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Bluthochdruck und ein erhöhtes Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt können die Folge sein. Bisher war das Tragen einer Atemmaske während des Schlafs die gängigste Therapie. Doch viele Patientinnen und Patienten kommen damit nur schwer zurecht oder entwickeln allergische Reaktionen. Eine relativ neue Therapie ist der Zungenschrittmacher: Er besteht aus einem Atemsensor und ist über eine Elektrode mit dem Zungennerv verbunden. Die elektrische Stimulation verhindert, dass die Zunge im Schlaf zurückfällt und die Atemwege verschließt.

Was bewegt Bewegung?

In der Entwicklungsgeschichte des Menschen spielte Bewegung eine zentrale Rolle. Auch heute noch ist unser Körper auf Bewegung ausgerichtet. Wer trotz sitzendem Beruf regelmäßig trainiert, profitiert nach einer gewissen Zeit von den positiven Effekten – unabhängig vom Alter. Regelmäßiger Sport aktiviert die körpereigenen Abwehrkräfte und sorgt so für ein starkes Immunsystem. Das Gehirn wird besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Das steigert Konzentration und Denkvermögen. Besonders in krisenbehafteten Zeiten nicht zu unterschätzen: Sport macht glücklich. Die erhöhte Menge an Serotonin, auch Glückshormon genannt, sorgt für gute Laune. Welche Prozesse im Körper ablaufen, wenn man sich sportlich betätigt, hat Altersforscher und Molekularbiologe Slaven Stekovic erforscht.

Erzählcafés – Erinnern gegen das Vergessen

Vor zehn Jahren hatte die steirische Sozialarbeiterin Manuela Künstner eine Idee, was sie gegen die soziale Isolierung ihrer an Demenz erkrankten Klientinnen und Klienten tun könnte. Sie beschloss, regelmäßige Gesprächsrunden ins Leben zu rufen. Seitdem treffen sich Erkrankte und ihre pflegenden Angehörigen in Erzählcafés verteilt über die ganze Steiermark. Dort berichten sie aus ihrem Leben, schwelgen in schönen Erinnerungen und lassen vergangene Zeiten wieder aufleben. Auch traumatische Erlebnisse, Ängste oder Sorgen haben Platz. „Das Selbstwertgefühl wird gestärkt, die Betroffenen fühlen sich angenommen und wertvoll“, so Manuela Künstner über ihre Initiative. Daneben finden auch pflegende Angehörige Rat und einige Stunden Entlastung.

„Bewusst gesund“-Tipp: Gesundheits-Apps

Smartphone und Tabletts begleiten uns in vielen Bereichen. Es ist die Verbindung zu Freunden, zu aktuellen Nachrichten oder Unterhaltungstool. Mittlerweile kann man über das Smartphone auch Bankgeschäfte und viele Behördenwege erledigen. Selbst Sozialversicherungen bieten Leistungen über Apps an. Welche Möglichkeiten diese bieten und welchen Nutzen die Versicherten davon haben, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Frühlingsbote – die Heilkraft der Schlüsselblume

Die Schlüsselblume gilt als Frühlingsbote und gehört zu den Primelgewächsen. Eine spezielle Art spielt in der Pflanzenheilkunde seit vielen Jahrhunderten eine bedeutende Rolle. Als Heilpflanze kann die echte Schlüsselblume, Primula Veris genannt, aufgrund ihrer Inhaltsstoffe entkrampfend und schleimlösend wirken. Deshalb wird sie bei Husten mit festsitzendem Schleim, aber auch bei chronischem Husten im Alter eingesetzt. Aus der Pharmazie ist die Schlüsselblume nicht mehr wegzudenken, viele ihrer Bestandteile finden in gängigen Arzneimitteln zur Schleimlösung und bei Nebenhöhlenentzündungen Anwendung.

