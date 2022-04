Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 8.4.: „Plastik im Kreislauf“

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Borealis-Chef Thomas Gangl über Kunststoffe und Wiederverwertung – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 8. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Borealis-Gruppe zählt weltweit zu den führenden Kunststoffproduzenten. Die OMV-Tochter will in den kommenden Jahren den Anteil an fossilen Rohstoffen in der Fertigung senken und verstärkt auf Recycling setzen. Vorstandschef Thomas Gangl erklärt die Strategie des Chemieunternehmens Richtung Kreislaufwirtschaft, die Rolle von Industrie sowie Verbrauchern und warum Plastik im Alltag unverzichtbar ist.

