Franz Müllner, Silvia Triebl und Petra Morzé am 8. April zu Gast bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Salzburger, der es bis ins Finale der größten Castingshow der Welt geschafft hat, eine Steirerin, die via Litfaßsäule einen Partner sucht, und Schauspielerin Petra Morzé, die sich für einen minimalistischen Lebensstil entschieden hat – sie alle sind am Freitag, dem 8. April 2022, ab 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Einer der stärksten Männer der Welt, der 52-jährige Salzburger Franz Müllner, hat es ins Finale der größten internationalen Talenteshow geschafft – das der US-Castingshow „America‘s Got Talent“. Seine Nummer war schier unglaublich: Er war an Händen und Füßen mit vier 200 PS starken Motorrädern verbunden, die gleichzeitig Gas gegeben haben. Franz Müllner hinderte sie am Losfahren – nur mit der Kraft seiner Muskeln!

In Zeiten von Dating-Apps und Partner-Börsen sticht die Aktion der Steirerin Silvia Triebl besonders ins Auge: Nach erfolgloser Suche nach einem passenden Partner im Internet hat sie sich zu einem originellen Schritt entschlossen und sich selbst auf einer Litfaßsäule präsentiert – gemäß dem Motto: „Topf sucht Deckel“.

Schauspielerin Petra Morzé erzählt, weshalb sie sich seit einiger Zeit für den Minimalismus begeistert und in einer nahezu leeren Wohnung lebt. IT-Techniker Angelo Colombo lebt noch extremer – als „Frugalist“. Was genau das ist, erklärt er bei Vera Russwurm.

