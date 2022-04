Verkehrsunfall mit zwei Verletzten vom 06.04.2022: Lenker und Insassen des PKW ausgeforscht

Vorfalsszeit: 06.04.2022, 14:50 Uhr Vorfallsort: 10., Laxenburger Straße

Wien (OTS) - Wie die Landespolizeidirektion Wien bereits gestern berichtete, fuhr eine vorerst unbekannte Person einen PKW in die Auslage eines Bekleidungsgeschäfts, wobei zwei Kundinnen, ein 11-jähriges Mädchen und eine 60-jährige Frau, verletzt wurden. Zeugen berichteten, das vier Männer und eine Frau vom Unfallort geflüchtet seien.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der PKW als gestohlen gemeldet war. Im Zuge des Einsatzes kam ein 16-jähriges Mädchen zum Unfallort zurück und gab an, sich im PKW befunden zu haben. Sie war es auch, die Hinweise zur Feststellung des Lenkers und der anderen Insassen geben konnte.

Zwischenzeitlich stellten sich zwei junge Männer, einer 16 (Stbg.:

Österreich), der andere 17 Jahre alt (StA.: ungeklärt), der Polizei. Sie seien ebenfalls nur Mitfahrer gewesen. Bald konnte auch der mutmaßliche Lenker, ein 18-jähriger Mann (StA: Russische Föderation), ausgeforscht werden. Nachdem er an seiner Wohnadresse nicht angetroffen werden konnte, stellte er sich ebenfalls.

Der 18-Jährige, der keine gültige Lenkberechtigung besitzt, zeigte sich in der Vernehmung geständig, den PKW gefahren zu haben, gestohlen will er ihn jedoch nicht haben, er sei ihm freiwillig geborgt worden. Zum Unfallgeschehen gibt er an, ein anderes Auto habe ihn geschnitten, weshalb er das Lenkrad verrissen habe und so in das Geschäft gefahren sei. Von verletzten Personen wollen weder er, noch seine Mitfahrer etwas bemerkt haben.

Nach den Vernehmungen wurden alle vier über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Die fünfte männliche Person konnte bis dato nicht ausgeforscht werden.

