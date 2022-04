Mothers Only – DER neue exklusive Wohlfühlort für Mütter UND Kinder

Mothers Only (nachfolgend MO) ist ein „Mother Membership Club“ in Wien, wo Mütter mit kleinen Kindern einen Ort der Gemeinschaft und Zeit für Selbstfürsorge finden.

Wien (OTS/Mothers Only e.U.) - Die innovativen Merkmale und die Einzigartigkeit von MO liegen in erster Linie darin, dass MO nach einem Angebot strebt, bei dem weder die Bedürfnisse der Kinder noch die Bedürfnisse der Mütter vernachlässigt werden. Diese Entwicklung ist in den USA bereits massiv vorangeschritten und die Unternehmerin möchte diesen Trend nach Wien bringen.

Das Konzept von Mothers Only im Überblick:

Muttersein leichtgemacht

Kombination von Selbstfürsorge und Kind-Fürsorge mit einem variantenreichen Angebot für Kinder und Mütter

Community von Gleichgesinnten mit gleichen Problemen, Sehnsüchten und Wünschen

Der Hintergrund für diese Geschäftsidee liegt darin, dass die Gründerin leidenschaftlich gern unternehmerisch tätig ist und selbst Mutter einer 3-jährigen Tochter ist. Im Laufe ihrer beruflichen Karriere – unter anderem im Medien- und Agenturbereich - hat sie regelmäßig die Erfahrung gemacht, wie enorm der Bedarf für Mütter nach einem derartigen „Rückzugsort“ ist, an dem Selbst-Fürsorge und Kind-Fürsorge gleichberechtigt und ohne Gewissensbisse und Vorurteile möglich sind.

Eine MO Membership beinhaltet zwei 2stündige Zeit-Slots pro Woche – einfach online buchbar - mit folgenden Leistungen:

Fürsorgliche Kinderbetreuung

Freie Nutzung des Fitness-Bereiches (VAHA Spiegel, Yoga Space)

Freie Nutzung des Networking / Relax-Bereiches

Freie Nutzung der Co-Working Spaces (WLAN)

Tablets für Mutter und Kinder zur freien Entnahme



Gratis MOkka und Gratis MOsecco bei jedem Besuch

Zusätzlich werden den Members Produkte und Dienstleistungen in den unterschiedlichsten Bereichen angeboten (zum Beispiel Face Fresh-up, Maniküre, Pediküre), deren Nutzung nicht durch die Mitgliedschaft abgedeckt ist und daher kostenpflichtig sind.

"Mothers Only ist (m)eine Herzensangelegenheit. Die Zielkunden von MO sind Mütter, für die die Selbst-Fürsorge und Kind-Fürsorge kein Widerspruch sein sollen und die ihre Rollen als Frau, Mutter, Partnerin, Freundin und Beruf in Einklang bringen möchten. MO ist gut für die ganze Familie.“ , erläutert Julia Zeman.

Über die Gründerin Julia Zeman

Die Unternehmerin hinter MO ist Julia Zeman (geboren 1985), eine leidenschaftliche Unternehmerin und Mutter, die durch ihre eigenen Erfahrungen, durch unzählige Gespräche mit anderen Frauen und Müttern sowie durch Vorbilder aus Deutschland und den USA ermutigt wurde, ihr unternehmerisches Vorhaben MO auch in die Realität umzusetzen.

Von 2005 bis 2014 war Julia Zeman für die Airport Service Holding am Flughafen Wien tätig, wo sie als Supervisorin Check-In, Schulungsleiterin Check-In, Mitarbeiterin in den Bereichen Buchhaltung und Immobilienverwaltung und Assistentin der Geschäftsleitung vor allem ein Gefühl für Menschen und deren Bedürfnisse sowie umfangreiche praktisch wirtschaftliche Erfahrung sammeln konnte.

Von 2014 bis 2021 war Julia Zeman in der Medien- und Agenturbranche (Heute, Die Presse, Opinion Leaders Network) tätig, wo sie intensive Marketing- und Verkaufskenntnisse erwarb und sich ein großes Netzwerk aufbauen konnte.

Mehr erfahren Sie unter: www.mothers-only.at

