„Taiwanesisches Frühlingskonzert“ im Bezirksmuseum 21

Eintritt: 15 Euro-Spende, Anmeldung für 9.4.: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ empfiehlt den Besuch des Musikabends am Samstag, 9. April, im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“). Im dortigen Festsaal treten ab 18.00 Uhr Jen-Fu Tu (Violine) und Ya-Chu Ho (Klavier) auf und erfreuen die Zuhörerschaft mit einem „Taiwanesischen Frühlingskonzert“. Auf dem liebevoll arrangierten Programm stehen Kompositionen von Beethoven („Frühlingssonate“), Mozart-Stücke sowie Wiener Walzer. Als Höhepunkt ertönt an dem Abend traditionelle Musik aus Taiwan.

Die Besucher*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Vorschriften ersucht. Das Publikum hat „Eintrittsspenden“ zu entrichten (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro, Studierende: 5 Euro). Außerdem bittet das ehrenamtliche Organisationsteam um Anmeldungen: Telefon 271 96 24, E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Über sonstige Kultur-Termine in den Museumsräumlichkeiten im Mautner Schlössl berichtet der auf freiwilliger Basis tätige Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

