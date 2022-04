Caroline Athanasiadis moderiert ab 25. April neues ORF-1-Vorabendquiz „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“

Ab 25. April 2022 wird der Vorabend von ORF 1 um ein spannendes Quiz reicher! Bei „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ führen wochentags um 17.55 Uhr Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung zum Erfolg. Zwei Zweierteams treten im Wissenscheck bei Moderatorin Caroline Athanasiadis gegeneinander an, sie müssen pro Frage abwechselnd bis zu zehn Optionen richtig lösen – das heißt, zehn Antworten auf die Frage finden, sie mit Ja/Nein beantworten oder sie in die richtige Reihenfolge bringen. Die Fragen beziehen sich dabei auf die unterschiedlichsten Wissensgebiete und Themen. Nur das beste Team bekommt am Ende der Sendung das erspielte Geld und stellt sich in der nächsten Folge neuen Herausforderinnen und Herausforderern.

Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Mit ‚Smart10‘ holen wir eine österreichische Spieleentwicklung ins Fernsehen und erweitern so die Eigenproduktionsstrecke im Vorabend von ORF 1 mit einer zusätzlichen Show. Mit Caroline Athanasiadis haben wir die perfekte Moderatorin gefunden. Mit Schlagfertigkeit, Charme und Witz wird sie für unser Publikum künftig täglich den Feierabend einläuten.“

Multitalent Caroline Athanasiadis als Quizmasterin

Kabarettistin, Musical-Darstellerin, Choreografin, Sängerin, Schauspielerin, „Dancing Star“ – und jetzt auch Quizmasterin:

Caroline Athanasiadis ist ein wahres Multitalent! Die „Kernölamazone“ steht schon seit ihrer Jugend auf der Bühne und hat seither in zahlreichen Bereichen gezeigt, was sie zu bieten hat. Nachdem sie sich 2021 zum „Dancing Star“ gekürt hat, wechselt sie nun aus dem Ballroom ins Quiz-Studio. Caroline Athanasiadis: „Spannend und vor allem unterhaltsam, das ist ‚Smart10‘! Zwei Teams versuchen, sich mit ihren Antworten gegenseitig zu übertrumpfen. Ich freue mich sehr darauf, meine Kandidatinnen und Kandidaten durch dieses aufregende neue Quizformat zu begleiten. Lustig wird’s, ärgern werden wir uns – und es gibt dabei auch ordentlich was zu gewinnen!“

„Smart10“: Zwei Zweierteams auf der Suche nach zehn richtigen Optionen

In jeder Ausgabe von „Smart10“ treten zwei Teams mit je zwei Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Die Teams lösen bei jeder Frage abwechselnd bis zu zehn „Optionen“. Diese können – je nach Fragestellung – offen oder geschlossen (ja/nein) sein oder eine Reihung beinhalten. So kann beispielsweise danach gefragt werden, ob man zehn Filme nennen kann, in denen Robert Downey Jr. mitspielte (offen), oder ob zehn zur Auswahl stehende Buchtitel alle vom selben Autor sind (ja/nein), oder man möge die vorgegebene Auswahl an Tieren nach der Größe ordnen (Reihung). Eine Frage ist beendet, wenn alle zehn Optionen gelöst wurden, beide Teams falsch geantwortet haben oder keines der beiden Teams mehr eine Antwort geben kann oder möchte.

Produzent Thomas Vacek: „Was mich besonders freut, ist, dass ein von Österreichern erdachtes Brettspiel, das international gerade Erfolge feiert, jetzt als neues ORF-1-Quizformat im Vorabend den Weg ins Fernsehen findet und mit seiner besonderen ‚Smart10‘-Art, in einer Frage gleich eine Vielzahl von Fragen zu stellen, viele Menschen zum Mitraten und Mitspielen einladen wird.“

Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Wer bei „Smart10: Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ sein Allgemeinwissen sowie seine guten Fähigkeiten in den Bereichen Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung unter Beweis stellen möchte, hat auf tv.ORF.at

(https://tv.ORF.at/kontakt/bewerbung-quizshow108.html) die

Gelegenheit, sich zu bewerben. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre und die Anmeldung muss zu zweit erfolgen: Egal, ob Paare, Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn, diverse familiäre Konstellationen, etc. – Hauptsache, man kann gut als Team zusammenarbeiten!

