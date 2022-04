„Gute Nacht Österreich“ über U-Ausschuss, russische Oligarchen und ukrainische Erntehelfer

Am 8. April um 23.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - „Gute Nacht Österreich“ liefert am Freitag, dem 8. April 2022, um 23.20 Uhr in ORF 1 wieder einen satirischen Blick auf das politische Geschehen. Peter Klien untersucht die aktuellen Ereignisse nach einer weiteren Woche im ÖVP-Untersuchungsausschuss.

Sie sind in aller Munde, aber wer oder was sind sie genau? Russlands Oligarchen horten Milliarden, viele gelten als Putin-Vertraute und stehen auch auf der Sanktionsliste der EU. „Gute Nacht Österreich“ wirft einen genaueren Blick auf die prominentesten unter ihnen.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die heimische Landwirtschaft aus. Denn die so dringend gebrauchten ukrainischen Erntehelfer bleiben heuer aus oder dürfen nicht arbeiten, weil sie an bürokratischen Hürden scheitern. Schauspielerin Miriam Hie schlüpft in die Rolle einer Funktionärin der Landwirtschaftskammer und erklärt die Hintergründe.

