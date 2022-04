SP-Ludwig/Novak: Wien geht entschlossen den Weg des sozialen Zusammenhalts

Neue Kampagne der SPÖ Wien zum Thema Arbeit

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Titel „Entschlossen den Wiener Weg gehen“ stellt die SPÖ Wien das Thema Arbeit ins Zentrum ihrer aktuellen Kampagne. Sozialdemokratische Arbeitsmarktpolitik heißt, Arbeit fair und gerecht zu gestalten. Seit mehr als 100 Jahren kämpft die Wiener Sozialdemokratie für gerechte Löhne, faire Arbeitsbedingungen, sozialen Ausgleich und Umverteilung.

„Arbeit ist seit jeher Kernthema der Sozialdemokratie. Jeder Mensch muss das Recht auf gute Arbeit, auf Aus- und Weiterbildung, auf gerechte Entlohnung und auf ausreichend Freizeit haben. Es sind die arbeitenden Menschen, die unsere Stadt am Laufen halten und den Wohlstand in unserer Gesellschaft sichern“, betont SPÖ Wien-Vorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Gemeinsam mit starken Gewerkschaften und gelebter Sozialpartnerschaft arbeitet Wien kontinuierlich an einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen und dem Erhalt und dem Ausbau von Arbeitnehmer*innenrechten. „Wir tun dies mit der uns als Wiener Sozialdemokratie eigenen Entschlossenheit, niemanden zurückzulassen“, so der Bürgermeister.

Mit den Forderungen nach einer jährlichen Bildungsmilliarde, einer 35-Stunden-Woche finanziert durch die Millionärssteuer und einer Preisobergrenze für Gas, Strom und Sprit fordert die Wiener Sozialdemokratie auch auf Bundesebene mehr treffsichere Maßnahmen für die arbeitenden Menschen. „Zwei Jahre Corona-Pandemie und die Folgen des schrecklichen Kriegs in der Ukraine, die das Leben für viele Menschen teurer machen, erfordern verantwortungsbewusstes und entschlossenes Handeln. Es kann nicht sein, dass einige wenige Menschen immer reicher werden, während vielen anderen immer weniger bleibt“, unterstreicht SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA die Notwendigkeit nach mehr sozialer Umverteilung in unserer Gesellschaft. Mit der Wiener Energieunterstützung PLUS, welche die Energieversorgung für hunderttausende betroffene Wiener*innen auch weiterhin sicher stellt, hat Wien hier sofort und entschlossen gehandelt. „Wir sorgen dafür, dass Kochen, Heizen und Licht für alle Wiener*innen leistbar bleiben“, betont die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin.

Mit Blick auf den Wiener Arbeitsmarkt verweist Barbara Novak auf die Corona-Wirtschaftshilfen der Stadt Wien in Höhe von über 600 Millionen Euro, die zusätzlich zu den Hilfen des Bundes ausgeschüttet wurden und vielen Wiener Betrieben das Überleben gesichert sowie tausende Arbeitsplätze erhalten haben. Darüber hinaus stärkt Wien seinen Arbeitnehmer*innen fortlaufend mit qualitativen und leistbaren Angeboten zur Fort- und Weiterbildung den Rücken. Auch im Bereich Pflege reagiert Wien mit einer eigenen Ausbildungsoffensive und dem Wiener Ausbildungsgeld auf den in Zukunft weiter steigenden Personalbedarf.

Der Wiener Weg stellt die Menschen in den Mittelpunkt. „Jeder und jede soll seine und ihre Visionen im Leben verwirklichen können, egal ob als Angestellte*r, Arbeite*r oder Selbständige*r. Wir möchten, dass allen arbeitenden Menschen genau die Anerkennung zukommt, die sie verdienen. Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt – das ist der Wiener Weg“, so Ludwig und Novak abschließend.

Die Kampagnenwebsite informiert über alle Eckpunkte zur Kampagne. (Schluss) cs



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien