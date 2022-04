„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Athanasiadis, Lainer, Scheid und Kristan

Am 8. April um 22.35 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Ein Narr, der Böses dabei denkt – heißt es bei Oliver Baier und seinem Rateteam in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 8. April 2022, um 22.35 Uhr in ORF 1. Denn über den Begriff „Kaltwasserschwanz“ gibt es einige „närrische“ Assoziationen von Gerold Rudle, Caroline Athanasiadis, Günther Lainer, David Scheid und Alex Kristan. Anlass ist der Weltgesundheitstag. Da ist es nur logisch, dass der Vorturner der Nation, Philipp Jelinek, das Rateteam noch zu einigen Strecksprüngen auffordert, bevor er die Promifrage stellt: „Was ist denn ein Paketsprung?“

