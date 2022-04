BELVEDERE: Georg Eisler. Spurensicherung

Ausstellung vom 8. April bis 25. September 2022 im Oberen Belvedere

Die Sujets von Georg Eisler stellen Bezüge zu aktuellen Themen her: zur Me-too-Debatte, zur Black-Lives-Matter-Bewegung, zu Konflikten bei Demonstrationen wie den Coronaprotesten oder politischen Krisen. Eislers Werke zu präsentieren heißt daher auch, sich mit seiner und unserer Lebensrealität auseinanderzusetzen und mit Erschrecken zu erkennen, dass Geschichte sich wiederholt. Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere 1/2

Aus dem vielschichtigen Schaffen Eislers nehmen mich besonders die sozialkritischen Sujets ab den 1960er-Jahren gefangen. Auf den ersten Blick sind die dargestellten Szenen schnell erfassbar. Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch eine Vielzahl von menschlichen und sozialen Interaktionen ausmachen, die Eisler so pointiert wie sensibel einfängt. Die dichte Atmosphäre und die aufrüttelnden Inhalte machen seine Bilder enorm spannend. Kerstin Jesse, Kuratorin der Ausstellung 2/2

Wien (OTS) - Die Schau aus der Reihe Im Blick präsentiert Georg Eisler als kritischen Geist und scharfen Beobachter, dessen Werke nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Generaldirektorin Stella Rollig: „ Die Sujets von Georg Eisler stellen Bezüge zu aktuellen Themen her: zur Me-too-Debatte, zur Black-Lives-Matter-Bewegung, zu Konflikten bei Demonstrationen wie den Coronaprotesten oder politischen Krisen. Eislers Werke zu präsentieren heißt daher auch, sich mit seiner und unserer Lebensrealität auseinanderzusetzen und mit Erschrecken zu erkennen, dass Geschichte sich wiederholt. “

Die Ausstellung rückt die teils brisanten Themen seiner Arbeiten in den Fokus. Sie zeugen von der kritischen Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Politischen und Sozialen. Im Zentrum steht der Mensch: die Beschäftigung des Künstlers mit Charakter und Verhältnis im sozialen Gefüge.

Kuratorin Kerstin Jesse: „ Aus dem vielschichtigen Schaffen Eislers nehmen mich besonders die sozialkritischen Sujets ab den 1960er-Jahren gefangen. Auf den ersten Blick sind die dargestellten Szenen schnell erfassbar. Bei genauerer Betrachtung lässt sich jedoch eine Vielzahl von menschlichen und sozialen Interaktionen ausmachen, die Eisler so pointiert wie sensibel einfängt. Die dichte Atmosphäre und die aufrüttelnden Inhalte machen seine Bilder enorm spannend. “

Persönliche Niederschriften aus den Jahren von 1962 bis 1997 erzählen von der steten Herausforderung, das Sichtbare mit lockerem Pinselstrich in die ihm eigene Bildsprache zu übersetzen. In seinem künstlerischen Schaffen blieb Georg Eisler dem Figurativen verhaftet: Die zeitgenössischen Strömungen nach 1945 fanden in seinem Œuvre keinen Niederschlag.

Im Umfeld der Schau wird gemeinsam mit dem Georg und Alice Eisler-Fonds für bildende Künstler und Komponisten seit 2019 an einem Werkverzeichnis des Künstlers gearbeitet. Im Rahmen der Ausstellung erhielt das Belvedere eine großzügige Schenkung des Eisler-Fonds von 14 Gemälden Georg Eislers.

Die Reihe Im Blick beleuchtet regelmäßig spezielle Aspekte der hauseigenen Sammlung und analysiert und präsentiert Werke unter neuen wissenschaftlichen Gesichtspunkten.

