Duette und Duelle in der vierten Finalshow von „Starmania 22“ am 8. April ab 20.15 Uhr in ORF 1

Spannender TV-Abend mit Blitzvotings und letztem „Friendship-Ticket“

Wien (OTS) - Acht „Starmaniacs“ haben Jury und Publikum überzeugt und es bis in die vierte Finalshow von „Starmania 22“ geschafft: Sie stehen am Freitag, dem 8. April 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 auf der Bühne und gehen in vier Duetten und vier Duellen ins Rennen um die sechs Tickets für die nächste Runde. Nach dem Duett ist vor dem Duell: Zunächst treten die Kandidatinnen und Kandidaten mit Duetten auf, um in Zweier-Teams zu zeigen, was in ihnen steckt. Anschließend müssen sich die „Starmaniacs“ in vier Duellen mit jeweils einem Einzelsong gegen einen Konkurrenten bzw. eine Konkurrentin durchsetzen. Das Publikum entscheidet direkt nach jedem Duell mittels Blitzvoting, welche vier Kandidatinnen und Kandidaten sofort ein Ticket für die nächste Show lösen können und wer bis zum Ende der Sendung zittern muss. Die Jury wählt einen der vier „Starmaniacs“ aus, die ihr Duell verloren haben, um ihn oder sie mit dem „Jury-Ticket“ eine Runde weiter zu schicken. In den fixen Jury-Sesseln sitzen in dieser Woche wieder „Amadeus“-Preisträger Josh. sowie Artistin und Model Lili Paul-Roncalli. Um die Performances der jungen Talente zu beurteilen, steht ihnen Gastjurorin Leona König zur Seite. Am Ende der von Arabella Kiesbauer moderierten und Philipp Hansa kommentierten Show vergeben jene Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits eine Runde weiter sind, das letzte „Friendship-Ticket“ der Staffel und nehmen einen weiteren „Starmaniac“ mit in die nächste Show. In der vierten Finalshow wechselt Josh. außerdem vom Jury-Sessel auf die Bühne – er stellt seine neue Single „Von dir ein Tattoo“ vor!

Die Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Finalshow am 8. April live ab 20.15 Uhr in ORF 1 und ihre Songs:

Die Duette (in alphabetischer Reihenfolge):

Judith Lisa Bogusch und Valentina Thoms performen „Better“ von Lena x Nico Santos.

Stefan Eigner und Lukas Meusburger geben „Wolke 7“ von Max Herre und Philipp Poisel zum Besten.

Daniel Fink und Martin Furtlehner stehen mit „Nur Mensch“ von Lemo feat. Christina Stürmer auf der Bühne.

Sebastian Holzer und Marco Spiegl gehen mit „Blurred Lines“ von Robin Thicke feat. T.I. und Pharrell an den Start. Die Duelle (in alphabetischer Reihenfolge):

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie performt „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer.

Valentina Thoms: Die 15-jährige Schülerin lebt in Altmünster am Traunsee und geht mit „Bulletproof“ von La Roux an den Start.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „Just the Way You Are“ von Bruno Mars zum Besten.

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg. Sein Song ist „Circles“ von Post Malone.

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker. Er steht mit „Herz über Kopf“ von JORIS auf der Bühne.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich. Sein Song ist „I Don't Want to Miss a Thing“ von Aerosmith.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „Sign of the Times“ von Harry Styles an den Start.

Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Musiker und tritt mit „Ausgeliefert“ von Hansi Dujmic auf.

Duette und Duelle: Neue Herausforderungen für „Starmaniacs“

In der vierten Finalshow singen die acht Kandidatinnen und Kandidaten je ein Duett und ein Duell. In der ersten Runde stehen jeweils zwei „Starmaniacs“ gemeinsam auf der Bühne und geben ein Duett zum Besten. Anschließend singen die Kandidatinnen und Kandidaten in Duellen nicht mit-, sondern gegeneinander: Dabei performen die vormaligen Duett-Partnerinnen und -Partner hintereinander jeweils einen Einzelsong. Direkt nach jedem Duell gibt es ein Blitzvoting. Das Publikum entscheidet bei vier Kandidatinnen und Kandidaten damit sofort über den Einzug in die nächste Runde. In der vierten Finalshow kommt auch das „Jury-Ticket“ zum Einsatz. Die Jury wählt einen „Starmaniac“ aus, der sein Duell verloren hat, um ihm oder ihr die Teilnahme an der nächsten Show zu sichern. Die fünf durch Blitzvoting und „Jury-Ticket“ ermittelten Kandidatinnen und Kandidaten vergeben zudem ein letztes „Friendship-Ticket“, um einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin in die nächste Runde mitzunehmen.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4-„Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Showvorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag steht von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von leider geil bis leider nein. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

Dabei sein auf mein.ORF.at

Die Mitmach-Seite mein.ORF.at erweitert das Online-Angebot rund um „Starmania 22“ und bietet mit laufend neuen Aktionen, unterhaltsamen Spielen für die Show und interaktiven Elementen die perfekte Begleitung für den TV-Abend. Fans können mit eigenen WhatsApp-Sticker-Paketen und digitalen Autogrammkarten ihre Unterstützung für die „Starmaniacs“ zeigen. Mit dem „Starmania“-Scoreboard schlüpft das Publikum in die Rolle der Jury und bewertet die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten. Weitere Aktionen und Spiele folgen im Laufe der Staffel.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

