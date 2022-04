Cornelia Nussbaumer neue Vice President People bei K-Businesscom

Wien (OTS) - Mit 1. April 2022 übernahm Cornelia Nussbaumer die Personalleitung der K-Businesscom. Davor war sie People Director der Kapsch Converged Services, einem Tochterunternehmen der K-Businesscom. Cornelia Nussbaumer hat schon mehr als 10 Jahre Erfahrung in lokalen und globalen HR-Rollen großer Tech-Unternehmen wie etwa UPC/Liberty Global oder Magenta. In ihrer neuen Funktion als VP People verantwortet Cornelia Nussbaumer das Personal-Management für mehr als 1500 Mitarbeiter:innen in der DACH-Region, Rumänien und Tschechien. „Der Zeitpunkt könnte nicht spannender sein! Ich freue mich, gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen die Zukunft der K-Businesscom mitzugestalten.“

K-Businesscom (vormals Kapsch BusinessCom) ist Österreichs führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider und Digitalisierungspartner. Die KBC verknüpft dabei zertifizierte Technologiekompetenz mit Branchen-Know-how als Consulter und end-to-end Digital Business Engineer. In der DACH-Region, Rumänien und Tschechien entwickelt das Unternehmen neue Geschäftsmodelle mit seinen Kunden auf eigenen KBC-Plattformen mit IOT, AI- und anderen Software-Applikationen. Das KBC Cyber Defense Center sorgt für den 24/7 Schutz vor Cyberangriffen. K-Businesscom begleitet seine Kunden auch bei ihrer Cloud Transformation Journey und bei der Entwicklung von Smart Offices. Die Basis für all das bildet die 130-jährige Innovationskraft der Kapsch-Gruppe und die langjährige Erfahrung der KBC als Marktführer für Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services. Kombiniert mit den Technologien und Services zahlreicher internationaler Hersteller wie beispielweise Cisco, Microsoft, HPE oder AWS. Die Mitarbeiter:innen der K-Businesscom sind überzeugt davon, dass digitale Technologien Werte schaffen, Umwelt schützen und unseren Lebensstandard verbessern können. Mit seiner Digitalisierungs-Kompetenz will KBC daher in den kommenden Jahren einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung europäischer Daten-Ökonomie in Verbindung mit entsprechender Nachhaltigkeit leisten.

Umsatz GJ 20/21: rd. 460 Mio. Euro Anzahl MA: 1.550

