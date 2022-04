Schallmeiner/Grüne: Prävention als wichtigstes Werkzeug zum Weltgesundheitstag

Wien (OTS) - „Wenn wir über Gesundheit reden, müssen wir zuerst über Prävention und Prophylaxe reden. Je mehr wir in diese zentrale Frage investieren, desto weniger Energie und Ressourcen müssen wir später in Behandlung und Symptombekämpfung stecken“, sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen am heutigen Weltgesundheitstag.



Aus Grüner Sicht muss daher das Thema Gesundheit bereits im Kindergarten ansetzen, und in der Schule fortgeführt werden. Das beginnt bei der Vermittlung von Gesundheitskompetenz im Unterricht, geht über die Frage der viel zitierten gesunden Jause und ausreichend Bewegung im Alltag bis hin zum Schulweg. Schallmeiner dazu: „Es ist eine Unart, wenn Kinder keinen Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad mehr zurücklegen können. Diese einfache Maßnahme würde bereits eine Minderung des Bewegungsdefizits bedeuten. Ebenso ist es unverständlich wie Schulerhalter:innen und Kindergartenbetreiber:innen immer noch überzuckertes Essen den Kindern vorsetzen, anstatt auf bioregionale gesunde Ernährung zu setzen. Eine flächendeckende Umstellung würde zudem nicht nur gesündere Ernährung für Kinder bedeuten, sondern auch zum Klimaschutz beitragen.“

Generell weist Schallmeiner auch auf die Bedeutung des Klimaschutzes und die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit der Menschen hin: „Wir müssen aktuell immer mehr Zeit und Geld in die so genannte Klimawandelanpassung stecken. Maßnahmen, die vor allem vulnerablen Gruppen, wie älteren Menschen oder Kindern, helfen sollen, mit den Auswirkungen bestmöglich umzugehen. Je eher wir die Klimakrise bremsen oder aufhalten, umso besser für die Gesundheit der Menschen. Die Klimakrise ist also auch eine Gesundheitskrise.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at