Grüne Wien/Stark: Grüne Radrettung startet in die neue Saison

Großangebot am Radrettungs-Auftaktwochenende

Wien (OTS) - Ab kommenden Freitag, 8. April, ist die Grüne Radrettung wieder in Wien unterwegs. Heuer gibt es bis Ende September rund 80 Termine in ganz Wien, an denen die Fahrräder der Wiener:innen von kompetenten Fahrradmechaniker:innen kostenlos überprüft werden.

„Wir starten am ersten Radrettungs-Wochenende gleich mit einem Großangebot an Terminen. Am Freitag 8.4. und Samstag 9.4. stehen insgesamt vier Radrettungen zur Verfügung, quer verteilt über ganz Wien - in der Inneren Stadt, in Döbling, in Liesing und in Mariahilf“, so Kilian Stark, Mobilitätssprecher der Grünen Wien. Die Nachfrage nach der Radrettung ist hoch, es zahlt sich aus, gleich zu Beginn des Termins zu erscheinen. Bei einer Radrettung können 20-25 Räder serviciert werden.

Im Radrettungs-Service inkludiert sind die Überprüfung von Schaltung und Bremsen, Kette, Verschleißteilkontrolle, kleines Service. Wenn nötig, wird auch ein Schlauch gewechselt oder auch nur der Reifen aufgepumpt. Wenn die Profis direkt vor Ort nicht weiterhelfen können, wird eine erprobte Werkstatt empfohlen. „In den letzten beinahe 20 Jahren wurden von der Radrettung rund 40.000 Fahrräder kostenlos serviciert“, bilanziert Kilian Stark.

Kritik an schleppendem Rad-Ausbau

Kritik übt Stark an den schleppenden Radinfrastrukurausbauplänen der Stadt Wien. „Nach wie vor sind zahlreiche Radwege unzusammenhängend, zerstückelt und enden willkürlich an Bezirksgrenzen oder einfach im Nirvana. Zahlreiche angekündigte Bauprogramme haben sich als Greenwashing der SPÖ erwiesen. Es gibt viele schöne Bilder statt viele Kilometer familienfreundlicher Radwege. Wir fordern die Errichtung von baulich getrennten Radwegen entlang aller Hauptstraßen, die flächendeckende Öffnung aller Einbahnen fürs Radfahren sowie Fahrradstraßen in jedem Bezirk. Mit der Radrettung bedanken wir uns bei all jenen, die sich ökologisch vorbildlich fortbewegen“, schließt Stark.

Radrettungs-Saisonstart 2022:



Fr 8.4., 15-18 Uhr, Hoher Markt, 1010 Wien

Sa 9.4., 10-13 Uhr, Einkaufszentrum Riverside, 1230 Wien

Sa 9.4., 15-18 Uhr, Fritz Grünbaum Platz, 1060 Wien

Sa 9.4., 15-18 Uhr, Holzgasse, Donaukanal-Radweg, 1190 Wien

Alle Termine der Radrettung finden sie unter www.radrettung.at

