Volkshilfe: Nächste Ukraine Hilfslieferung mit Pflanzenstärkungsmitteln für Ackerbau

Traiskirchner Betriebe und Stadt Traiskirchen schicken Pflanzenstärkungsmittel in die Ukraine

Wien (OTS) - Die Lage in der Ukraine für die kommende Anbausaison bleibt weiter schwierig. In Erweiterung zu den regelmäßigen Nothilfe-Transporten mit Konserven, Hygienemitteln und Medikamenten, wird der nächste Hilfskonvoi der Volkshilfe daher auch Pflanzenstärkungsmittel in die Ukraine bringen, um den Ackerbau vor Ort zu unterstützen.

Der Krieg in der Ukraine führt zu einer zunehmend schwierigen Versorgungslage von landwirtschaftlichen Betrieben mit notwendigen Betriebsmitteln wie zum Beispiel Düngern. Die Anbausaison in einem der größten und wichtigsten Agrarproduzenten der Welt steht unmittelbar bevor. Das Traiskirchner Unternehmen Nourivit Technologies leistet gemeinsam mit der Stadtgemeinde Traiskirchen und der Volkshilfe Österreich einen Beitrag zur Versorgung von Ackerbaubetrieben für die kommende Anbausaison.

„Die Landwirte vor Ort stehen vor einer sehr schwierigen und ungewissen Anbausaison. Wir stellen einen LKW unserer Produkte Nourivit Plus, das ist ein mikrobielles Pflanzenstärkungsmittel und Nourivit, ein fein gemahlenes Calcium Carbonat zur Verfügung. Wir liefern im Rahmen dieses Transport 18 Tonnen Produkt im Wert von 25.000 Euro in die Ukraine. Damit kann eine Fläche von 1000 ha bewirtschaftet werden. Damit möchten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Menschen in der Ukraine leisten.“

Nourivit Technologies entwickelt und produziert Produkte für die regenerative Landwirtschaft. Diese biologische Pflanzenstärkungsmittel unterstützen die Pflanze während des Wachstums sowie in Stresssituationen. Durch den Einsatz der umweltfreundlichen Nourivit Produkte können chemische Betriebsmittel wie Dünger und Pflanzenschutzmittel effizienter eingesetzt werden, was zu einer signifikanten Reduktion dieser Mittel führt.

Es können alle Feldfrüchte mit den Produkten behandelt werden. Die Produkte hinterlassen keine toxikologisch bedenklichen Rückstände auf Pflanze und dem Erntegut.

Die Stadtgemeinde Traiskirchen hat den Kontakt zwischen Volkshilfe Österreich und Nourivit Technologies hergestellt und so den Transport erst ermöglicht. Auch das Lager für die Hilfslieferungen wird von Traiskirchen zur Verfügung gestellt.



„Die menschliche Tragödie, welche sich derzeit in der Ukraine abspielt, ist unerträglich. Um jedoch die Versorgung der Bevölkerung vor Ort mit den grundlegenden Nahrungsmitteln auch im kommenden Jahr gewährleisten zu können, braucht es nun auch dringend internationale Unterstützung.", so Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen.

„Wesentlich ist neben der akuten Nothilfe auch nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.“, ergänzt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.



Heute konnte die Lieferung am Standort von Nourivit Technologies geladen werden und befindet sich bereits am Weg in die Ukraine.

Rückfragen & Kontakt:

Romana Bartl

Tel: 0676 8784 1770

Email: R.Bartl @ volkshilfe-wien.at