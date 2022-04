FPÖ – Kassegger zu Diplomaten-Ausweisung: Österreich reißt damit letzte Brücke der Diplomatie endgültig ab!

Gerade weil Österreich ein neutrales Land ist, hätte der ÖVP-Außenminister diesen schmalen Verbindungsweg nicht kappen dürfen!

Wien (OTS) - „Mit der Aufhebung des diplomatischen Status von drei Angehörigen der russischen Botschaft in Wien und eines Angehörigen des Generalkonsulats in Salzburg reißt Österreich nun die ‚letzte noch bestehende Brücke der Diplomatie‘ endgültig ab“, sagte heute der außenpolitische Sprecher der FPÖ, NAbg. Axel Kassegger.

„Gerade weil Österreich ein neutrales Land ist, hätte der ÖVP-Außenminister diesen schmalen Verbindungsweg nicht kappen dürfen. Im Gegenteil: Schallenberg hätte versuchen müssen, Russland und die Ukraine zu Friedensverhandlungen nach Österreich zu bringen, um diesen verurteilenswerten Krieg, der unermessliches Leid über die Menschen bringt, am Verhandlungstisch beenden zu können. Österreich wäre aufgrund seines neutralen Status der ideale Ort für Diplomatie und Verhandlungen gewesen, aber mit diesem nun heute gesetzten Schritt hat der Außenminister dafür die letzte Chance verspielt“, kritisierte Kassegger.

„Diese Maßnahme reiht sich nun nahtlos in die bisherige Handlungsweise der Regierung ein, hat doch die Glaubwürdigkeit in dieser Frage schon ÖVP-Kanzler Nehammer in der letzten Zeit aufs Spiel gesetzt“, so Kassegger.

„Grundsätzlich sind wir Freiheitliche gegen derartige undurchdachte Sanktionen, mit denen sich Österreich nur ins eigene Fleisch schneidet. Was es braucht, ist ein für beide Parteien akzeptierbares tragfähiges Fundament für eine künftige Friedenslösung und das hätte eigentlich die notwendige Hausaufgabe sowie das primäre Ziel des neutralen Österreich sein müssen“, betonte Kassegger.

