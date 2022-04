Start der Wind-Job Offensive

Attraktive Windkraft-Arbeitgeber*innen öffnen ihre Tür und machen Green Jobs erlebbar

St. Pölten (OTS) - Unter der Schirmherrschaft des internationalen ‚Tag des Windes‘ startet die österreichische Windbranche die Wind-Job Offensive, bei der heimische Wind-Firmen ihre Türen öffnen und sich als attraktive Arbeitgeber*innen präsentieren. „Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiter*innen in der Windbranche ist groß, darum ist es wichtig, möglichst schnell viele Menschen für die nachhaltigen Wind-Jobs zu begeistern“, erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.Auch das BFI Sigmundsherberg wird sich speziell den Erneuerbaren widmen. „Daszukünftige Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg wird auch einenAusbildungsschwerpunkt bei der Windkraft haben“, erklärt Martin Swoboda, Leiter des BFI Ausbildungszentrums.

Die Windbranche ist eine aufstrebende Branche mit vielfältigen Möglichkeiten, sich im Job zu verwirklichen – ob als Lehrling, Berufseinsteiger*in oder zur Neuorientierung. Sie bietet vielen Interessierten die Chance, sich beruflich in einer nachhaltigen Branche weiterzuentwickeln. Das BFI unterstützt die Aus- und Weiterbildung im Bereich des Klimaschutzes mit einem eigenen „Klimaschutz-Ausbildungszentrum“. „Das zukünftige Klimaschutz-Ausbildungszentrum in Sigmundsherberg wird sich intensiv mit der Qualifizierung rund um die erneuerbaren Energien befassen.Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist die Windkraft, diese soll den Ausbau der Windenergie vorantreiben“, erklärt Swoboda.

Nachhaltige Windbranche

In Österreich gibt es über 180 Unternehmen, die als Hersteller, Betreiber oder Dienstleister bzw. Zulieferer in der Windbranche tätig sind. Sie bieten nachhaltige Arbeitsplätze und schaffen Wertschöpfung in den Regionen. Darüber hinaus sind sie an der Umsetzung der Energiewende maßgeblich beteiligt und werden in den nächsten Jahren noch stark an Bedeutung gewinnen. „Es ist wichtig, auf uns als nachhaltige und zukunftsweisende Branche aufmerksam zu machen. Außerdem ist die Windbranche sehr vielseitig, und hält für jede*n Interessierte*n einen passenden Job bereit“, erklärt Moidl begeistert.

Personal für Windkraftausbau

In der österreichischen Windbranche arbeiten bereits über 5.000 Personen. Für den Bau eines neuen Windrads finden in Österreich 21 Personen einen Job. Jedes neue Windrad bringt zusätzlich für Wartung und Betrieb zwei heimische Dauerarbeitsplätze über die Lebensdauer. In Zukunft wird die Windkraft in Österreich zur wichtigsten Stromerzeugungstechnologie anwachsen. Der Ausbau und die Verfügbarkeit von Strom aus Erneuerbaren sind entscheidend für die Attraktivität eines Wirtschafsstandorts. „Der derzeitige Strompreis führt uns schmerzhaft vor Augen, wie sehr wir von Öl, Gas und Atom aus dem Ausland abhängig sind. Umso wichtiger ist der rasche Ausbau der Erneuerbaren, wie der Windkraft. Nur so können wir unabhängig werden und unseren eigenen sauberen Strom erzeugen und heimische Arbeitsplätze auch in Zukunft sichern“, mahnt Moidl zu mehr Tempo.

Wind-Job Offensive zum Tag des Windes

Rund um den internationalen Tag des Windes (15.6.) und bis in den Herbst hinein öffnen teilnehmende Wind-Firmen ihre Tür, um interessierten Menschen einen Einblick in ihre tägliche Arbeit zu geben. So vielfältig die Unternehmen sind, so vielfältig ist auch ihr Angebot. Die Besucher*innen erwartet ein buntes Programm.

Alle Informationen zur Wind-Job Offensive, zu den Wind-Firmen und zur Anmeldung finden Sie hier:

www.tagdeswindes.at/job-offensive

