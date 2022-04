SPÖ-Becher: „Bundesregierung verursacht Wohnbauklemme“

SPÖ fordert Wiederbelebung der Wohnbauinvestitionsbank

Wien (OTS/SK) - Die steigenden Baukosten werfen Schatten auf den gemeinnützigen Wohnbau in Österreich. Schuld sind die starken Materialverteuerungen von über 22 Prozent binnen einem Jahr, wodurch die Baukosten insgesamt um 12 Prozent zugelegt haben. Daher fordert der Österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen eine Anhebung der zulässigen Baukosten in den Auflagen der Wohnbauförderung. SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher dazu: „Diese Forderung ist nachvollziehbar, aber nur eine Seite der Medaille. Aufgrund des Kostendeckungsprinzips müssen die höheren Kosten ja in den künftigen Mieten abgebildet werden.“ Eine Möglichkeit dazu wären Finanzierungen mit längeren Laufzeiten, was aufgrund des günstigen Zinsumfelds ökonomisch sinnvoll erscheint, so Becher gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Allerdings zögern die Banken bei Finanzierungen mit Laufzeiten von 30 und mehr Jahren. Becher erklärt dazu: „Genau aus diesem Grund hat die SPÖ mit der Wohnbauinvestitionsbank ein Vehikel geschaffen, mit dem Gratis-Kredite der Europäischen Investitionsbank zu den Gemeinnützigen Bauträgern gelangen. Diese Lösung passt für das aktuelle Problem wie der Deckel auf den Topf.“ Die Wohnbauinvestitionsbank wurde jedoch von der ÖVP-FPÖ-Regierung liquidiert. Die von der ÖVP zugesagte Wiederbelebung steht seit Jahren aus. „Auch den Grünen scheint die nachhaltige Finanzierung von sozialem Wohnbau kein Anliegen zu sein“, kritisiert die SPÖ-Wohnbausprecherin. Sollte keine Lösung kommen, rechnet die gemeinnützige Wohnungswirtschaft mit einem Einbruch der Wohnbauleistung. Becher abschließend: „Der Zusammenhang zwischen Angebot und Preisen soll der ÖVP eigenen Wortbeiträgen zufolge bekannt sein, danach gehandelt wird leider nur, wenn es gilt, Kostensenkungen für Mieterinnen und Mieter zu vermeiden.“ (Schluss) sr/ls

