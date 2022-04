IFA AG: Fertigstellung des Wohnbau-Investments „Buchengasse“ in Wien

Wien (OTS) -



IFA Immobilieninvestment in 1100 Wien termingerecht fertig gestellt

42 Neubauwohnungen realisiert, 40 davon sind bereits vermietet

65 Anlegerinnen und Anleger profitieren von diesem 13 Mio. Euro Investment in geförderten Wohnbau

Die hohe Nachfrage an leistbarem und hochwertigem geförderten Wohnbau zeigt sich beim IFA Investment „Buchengasse“. Ende März wurde das Gebäude mit 42 Wohnungen fertiggestellt, zu diesem Zeitpunkt waren bereits 40 Wohnungen vermietet. Das Immobilieninvestment „Buchengasse“ wurde für 65 private Anlegerinnen und Anleger als IFA Bauherrenmodell realisiert, die dafür insgesamt rund 13 Mio. Euro investiert haben. Sie profitieren von allen Vorteilen eines Bauherrenmodells und den langfristig stabilen und inflationsgeschützten Mieteinnahmen.

„Das Bauherrenmodell ‚Buchengasse‘ ist ein weiteres IFA Erfolgsbeispiel in Wien. In nachgefragter Lage schaffen wir hochwertigen wie leistbaren Wohnraum und ermöglichen gleichzeitig privaten Anlegerinnen und Anlegern ein durchdachtes Immobilieninvestment“, so IFA Vorstand Michael Baert. „Mit Fertigstellung sind so gut wie alle Wohnungen vermietet, die geplante Bauzeit wurde eingehalten, das Gebäude trotz ständig steigender Baupreise innerhalb der kalkulierten Kosten realisiert. Danke an alle, die an diesem IFA Projekt mitgewirkt haben.“

Aktuell sind Beteiligungen an IFA Investments in Wien und Salzburg möglich, alle Informationen dazu unter www.ifa.at.

Daten & Fakten: Wohnbauinvestment „Buchengasse“

Standort: Buchengasse 58/ Waldgasse 36, 1100 Wien



Wohnungen: 42 Neubauwohnungen

PKW-Stellplätze: 9

Gesamtinvestment: 13,05 Mio. Euro

Investment: IFA Bauherrenmodell (KG-Modell)

Fertigstellung und Bezug: März 2022



Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at