“The Voice of Oncology” ‒ Canon Medical Online Oncology Days

Canon Medical lädt ab 12. April 2022 zu einer innovativen und virtuellen Onkologie-Fortbildungsreihe ein.

Wr. Neudorf (OTS) - Im Rahmen der Online Oncology Days geben weltweit führende ExpertInnen Einblicke in aktuelle Trends in der Diagnose und Therapie onkologischer Erkrankungen.

Ab 12. April 2022 finden an fünf Tagen multidisziplinäre Online-Fortbildungen rund um das Thema Onkologie statt. Die täglichen interaktiven Webinare im Rahmen der Canon Online Oncology Days werden von weltweit anerkannten internationalen ExpertInnen geleitet. Anhand klinischer Beispiele wird der neueste Stand der bildgebenden Diagnostik und des klinischen PatientInnen-Managements diskutiert. Diese zukunftsweisenden und themenübergreifenden Fortbildungen richten sich an medizinisches Fachpersonal mit Interesse an der Onkologie. In einer Reihe von interaktiven Vorträgen, praktischen Unterrichtseinheiten und Echtzeit-Diskussionen über klinische Fälle, erhalten Fachleute Einblicke in die modernste Bildgebung und das klinische Management und können parallel dazu neue Kontakte knüpfen.

Etwa 8,8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr weltweit an Krebs, das ist jeder sechste Todesfall [1]. Schätzungen zufolge wird sich die Krebsinzidenz bis 2035 fast verdoppeln [2]. Diese Zahlen zeigen die wachsende Belastung der Gesellschaft durch Krebs; sei es aufgrund des zunehmenden Alters, des Risikos durch Lebensstilfaktoren, des fehlenden Zugangs zu Präventionsmaßnahmen und Früherkennung oder aufgrund des fehlenden Zugangs zu wirksamen Behandlungsstrategien. Beim Kampf gegen Krebs ist eine Zusammenarbeit erforderlich. Um das Wohlergehen der PatientInnen zu verbessern und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, sind nicht nur bei der Innovation und Entwicklung neuer Technologien, sondern auch bei deren Umsetzung und bei bewährten Verfahren Kooperationen notwendig. Canon Medical ist sich der Bedeutung der Weiterbildung bewusst und ist darum bemüht, "the Voice of Oncology" zu sein, indem es ExpertInnen aus der ganzen Welt verknüpft, um dadurch Entdeckungen und Erkenntnisse aus Forschung und klinischer Praxis zu teilen.

Weitere Informationen zu den Online Oncology Days finden Sie auf Canon Medical Systems, wo Sie sich auch kostenlos für die Veranstaltungsreihe anmelden können. Alle TeilnehmerInnen am Live-Webinar erhalten ein Teilnahmezertifikat.



