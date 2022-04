WURL-BETRIEBENE SCHNELLE KANÄLE LANDEN AUF LG-KANÄLEN

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vertriebsausbau in europäischen Märkten beginnt

Wurl, der weltweit führende Anbieter von Streaming-TV, ist eine Partnerschaft mit LG Electronics, einem globalen Innovator in den Bereichen Technologie und Unterhaltungselektronik, eingegangen, die es ermöglichen wird, die von Wurl betriebenen FAST Channels auf LG Channels weltweit zu nutzen. Wurl wird die FAST-Kanäle weltweit vertreiben und gleichzeitig Monetarisierungsdienste anbieten, um die Einnahmen des Unternehmens zu maximieren.

Gemäß der Vereinbarung wird Wurl ab 2018 auf allen Smart-TVs von LG verfügbar sein, einschließlich Smart-TVs von Drittanbietern, die mit webOS betrieben werden. Die weltweite Einführung von FAST-Kanälen mit Wurl-Unterstützung hat bereits in den USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Dänemark, Belgien und Luxemburg begonnen. Die Expansion in weitere Gebiete, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Portugal, Irland, Finnland, Österreich und die Schweiz, wird bis 2022 fortgesetzt.

LG Channels ist der exklusive, kostenlose Streaming-Dienst von LG, der eine große Auswahl an erstklassigen Live- und On-Demand-Programmen bietet, darunter Filme, Fernsehsendungen, Nachrichten, Sport, Kindersendungen und vieles mehr. Mit mehr als 350 Kanälen (Tendenz steigend) können Besitzer eines LG-Fernsehers ihre Lieblingsprogramme ganz einfach entdecken, indem sie die LG Channels-Anwendung auf der webOS-Plattform ihres LG-Fernsehers starten (LG Smart-TV-Modelle ab 2016).

„LG TV-Kunden erwarten höchste Qualität, wenn es um Home Entertainment geht. Wir freuen uns, mit dieser Partnerschaft ihr Angebot zu erweitern, indem wir die Inhalte, die dem globalen Publikum zur Verfügung stehen, erheblich ausbauen", sagt Ingrid Mariotti, Director of Business Development, Streamers bei Wurl.

Über Wurl Wurl, der weltweit führende Anbieter von Streaming-TV, verbindet über 1.200 Streaming-Kanäle der weltweit führenden Content-Unternehmen mit den führenden Streaming-Diensten in über 50 Ländern. Die Wurl Network-Plattform unterstützt führende Studios wie A+E Networks, AMC Networks, Bloomberg, BBC Studios, CNNi, Reuters und Sony Studios bei der Bereitstellung von Programmen für die größten Streaming-Plattformen, darunter Amazon IMDb TV, LG Channels, Roku, Samsung TV Plus, Rakuten und VIZIO, und maximiert gleichzeitig die Monetarisierung. Wurl erreicht mehr als 300 Millionen vernetzte TV-Geräte auf der ganzen Welt und macht es Content-Unternehmen leicht, eine globale Distribution für lineare Markenkanäle, Live-Events und On-Demand-Programme aufzubauen und zu verfolgen, um ihr Werbeinventar zu verwalten und zu vermarkten. Der Hauptsitz von Wurl befindet sich in Palo Alto, Kalifornien.

pr @ wurl.com

