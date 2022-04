Uni-Ranking: mdw auf Platz 2 weltweit im Bereich Musik und darstellende Kunst

Wien (OTS) - Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (94,9 Punkte) belegt im heute veröffentlichten QS-World-University-Ranking 2022 nach dem britischen Royal College of Music (95 Punkte) den zweiten Platz weltweit im Bereich Musik und darstellende Kunst. Damit ist die mdw weiterhin die einzige österreichische Universität, die in einem globalen Universitäts-Ranking seit Jahren vorderste Platzierungen einnimmt, 2019 war es sogar Platz 1 des QS Rankings.

mdw-Rektorin Ulrike Sych: „Die neuerliche Top-Platzierung der mdw zeigt, dass das exzellente künstlerische, wissenschaftliche und pädagogische Niveau unserer Universität auch durch die Pandemie keinerlei Einbuße erlitten hat. Ich freue mich außerordentlich über diese Bestätigung der kontinuierlich herausragenden Leistung unserer Universitätsangehörigen.“ Die internationale Spitzenposition der mdw trage auch zum hervorragenden Renommee Österreichs als Kulturnation bei. „Um diesen Status an der Weltspitze zu halten, bedarf es auch in Zukunft einer ausreichenden Finanzierung. Nur so ist die innovative Weiterentwicklung der mdw für zukünftige Generationen gesichert“, so Sych.

Zum QS-Hochschulranking

QS Quacquarelli Symonds veröffentlichte 2004 ihr erstes QS World University Ranking. Seither hat sich das Ranking von QS nach eigenen Angaben zur international populärsten Quelle für vergleichende Daten zur Leistung von Universitäten entwickelt.

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022



Über die mdw

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten für Musik, Theater und Film. Über 3.000 Studierende aus mehr als 70 Ländern genießen in 115 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 25 Instituten der mdw gehören u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien.





