Kogler trifft irischen Präsidenten Higgins: „Neutralität bedeutet nicht teilnahmslos zuzusehen, wie Völkerrecht gebrochen wird“

Wien (OTS) - Im Zuge seines Besuchs in Wien traf der irische Präsident Michael D. Higgins nach Bundespräsident Alexander van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer auch Vizekanzler Werner Kogler.

Bei einem Austausch im Ministerium besprachen Higgins und Kogler vor allem die aktuelle Situation in der Ukraine und die Rolle neutraler Länder wie Irland und Österreich. Ebenso Thema war die kulturelle Zusammenarbeit der beiden Staaten: Higgins, der am Donnerstag einen Vortrag an der Universität Wien über die Rolle der Kultur in Europa halten wird, teilte seine große Wertschätzung für die heimische Kultur- und Kunstszene.

Nach dem Gespräch betonte der Vizekanzler:

„Der brutale Angriffskrieg Putins auf die Ukraine ist ein Angriff auf das Völkerrecht selbst, auf die europäischen Werte, auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Unsere gemeinsame, europäische Antwort darauf beweist, dass wir vereint gegen Aggressoren vorgehen und auch als neutrale Länder nicht davor zurückscheuen, gemeinsam mit allen zur Verfügung stehenden politischen Mitteln und mit verschärften Sanktionen den russischen Angriff zurückzuweisen. Irland und Österreich verbindet aber nicht nur die Neutralität, sondern auch unser Kultur und Kunst. Ich danke Präsident Higgins für seinen Besuch und das anregende Gespräch.“

Fotos des Besuches sind zum Download bereit unter: https://www.flickr.com/photos/bmkoes



