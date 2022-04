Kostelka zum Welt-Gesundheitstag: Armut macht krank!

Vorsorge ist wichtig; in der Medizin und ebenso auf dem Gebiet der Armutsvermeidung. Darum jetzt schnell Maßnahmen gegen die Teuerungswelle ergreifen.

Wien (OTS) - Zum bevorstehenden Welt-Gesundheitstag am 7. April weist Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka darauf hin, dass es belegt ist, dass Armut krank macht. Seit Ende des vergangenen Jahres mahnt der PVÖ-Präsident: „Die Teuerungswelle darf nicht zu einer Armutswelle führen. Wir fordern von der Bundesregierung, rasch Maßnahmen gegen die enorme Teuerung zu setzen. Was bisher passiert ist, reicht einfach nicht aus. Dabei ist es schon reichlich spät. Denn wie in der Medizin gilt auch auf dem Gebiet der Armuts-Vermeidung: Es ist wichtig, vorbeugend zu handeln. In der Medizin ist das der rechtzeitige Gang zur Vorsorge-Untersuchung. In der Politik ist es das rechtzeitige Setzen von Maßnahmen, um armutsgefährdete Menschen vor dem finanziellen Kollaps zu retten.“

Nach einem ersten Gespräch mit Bundeskanzler Nehammer trifft PVÖ-Präsident Kostelka heute im Rahmen des Seniorenrates mit Finanzminister Brunner zusammen, um ein Maßnahmenpaket zu besprechen, das den Pensionistinnen und Pensionisten wirksam gegen die Teuerung hilft. Kostelka: „Wir können nicht mehr länger warten. Es kann doch nicht sein, dass Pensionisten die Kosten der Teuerung mehr als ein Jahr lang aus eigener Kraft stemmen müssen. Darum fordern wir unter anderem eine vorgezogene Pensionsanpassung noch in der ersten Jahreshälfte 2022.“

