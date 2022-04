"Love Island": Stress vor Granatenwahl und Botschaft von Jendriks Ex! (FOTO)

Liebe und Kampfansagen nach der Rückkehr aus der Private Suite

Was stimmt eigentlich mit Inna nicht?

Upppps! Deftige User-Kommentare bei der Challenge "Love Vegas"

"Love Island" heute, 6. April 2022, 22:20 Uhr bei RTLZWEI

Die Uhr tickt! Chris und Daniel werden am Abend zwei Islander zu Singles machen. Gehören Jendrik, Léon oder Bocc, die alleine in der Private Suite schmoren, dazu? "Die Zeit hier im Knast geht nicht rum. Wann werden wir denn entlassen?", so Léon gefrustet nach der Nacht unter Männern. Der coole Jura-Student kann es nicht erwarten seine Leonie wieder bei sich zu haben! So cute! Eher bitter dagegen sind die Shakes, die sich die Islander bei der "Love Vegas"-Challenge nach Social Media-Kommentaren ins Gesicht schütten. Und richtig sauer werden am Ende des Tages gleich drei Islander sein: Zwei Boys werden safe zu Singles und eine Person muss gehen. Doch schnell wird das freie Bett besetzt: Sexy Bloggerin Carina (23) steht mit gepackten Koffern vor der Villa!

"Zurück aus dem Knast"

"Guten Mooooooorgen", so herzlich empfangen die Islander am Morgen Jendrik, Léon und Bocc, als sie aus der Private Suite kommen oder wie Léon sagt: "Zurück aus dem Knast, würde ich mal sagen. Das war ganz schlimm für uns". Der Jura-Student schnappt sich sofort seine Leonie und küsst sie. Damit gibt er den neuen Jungs Chris und Daniel nicht nur klar zu verstehen, dass die 27-Jährige seine Perle ist, sondern zeigt auch echte Gefühle. "Ich habe dich vermisst", säuselt er Leonie ins Ohr. "Ich dich auch", so die Bremerin. Ach schön, das Traumcouple ist wieder vereint.

Inna, was willst du eigentlich?

Kaum zurück in der Villa sucht auch Jendrik gleich das Gespräch mit Inna. Er weiß einfach nicht woran er bei seinem Couple ist. "Ich habe immer das Gefühl, ich werde von dir zurückgewiesen", so Jendrik. Und damit hat der 21-Jährige Recht, denn schließlich hat die Blondine alle seine Kussversuche abgeblockt. "Ich möchte dich kennenlernen, dir zeigen, dass ich dich gut finde. Gleichzeitig ist es dir zu viel Nähe. Dann ist es dir gleichzeitig zu wenig Nähe. Das ist mal hü, mal hott bei dir", damit legt Jendrik seine Karten offen auf den Tisch. Inna sendet dagegen nur gemischte Signale. Was will die hübsche Blondine eigentlich? Jendriks Gefühlslage wird auch im Laufe des Tages nicht besser und er sucht erneut mit Inna das Gespräch. Er berichtet von den News, dass Chris auf Inna steht und ist den Tränen nah. "Ich hab zwar mit Chris geredet, ganz normal cool, wie ich mit jedem anderen auch spreche, aber das heißt nicht, dass ich den kennenlernen will oder sonst was", beruhigt Inna den Dülmener. Doch statt jetzt klar zu Jendrik zu stehen, steht sie einfach auf und lässt ihn alleine zurück.

"Love Vegas"-Challenge: Jendriks Ex meldet sich

Posts der Community sorgen für Diskussionen in der Villa. Bei der "Love Vegas"-Challenge werden die Islander mit Social Media-Kommentaren konfrontiert. Welche Islanderin hat noch einen Freund, mit dem sie vor zwei Wochen im Urlaub war? Welches Couple ist das Dreamteam und welches das langweiligste? Welche Frau ist hübsch, aber unsympathisch und stutenbissig? Die jeweils vermutete Antwort gibt es als Shake-Ladung ins Gesicht der oder des Verdächtigen. Besonders pikant wird es, als ein Kommentar einer Ex-Freundin von Jendrik vorgelesen wird -das und vieles mehr sorgt nach der Challenge natürlich für ordentlich Redebedarf!

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

