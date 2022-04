Grüne Wien/Kraus: Der nächste Turbo für die grüne Energiewende in Österreich – Wien darf nicht Nachzügler werden

Große Freude über Start der EAG-Förderungen, aber veraltete Verkehrskonzepte in Wien müssen überarbeitet werden

Wien (OTS) - Vor rund einem Jahr wurde unter grüner Federführung das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) beschlossen und seit heute ist es um ein weiteres, wichtiges Kapitel reicher: Ab 21. April starten die Förderungen, die für den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen nötig sind.

„Das sind wirklich sehr gute Nachrichten und wir freuen uns sehr über diesen grünen Erfolg - wir Grüne haben den Klimaschutz in Österreich auf neue Beine für eine bessere Zukunft gestellt,“ so Peter Kraus, Parteivorsitzender Grünen in Wien, „Leider entwickelt sich die Wiener Klimapolitik aber in die Gegenrichtung: Anstatt ein Wiener Klimaschutzgesetz auf Schiene zu bringen, wurde gestern schon zum zweiten Mal ein Protest-Camp der jungen Klimabewegung geräumt. Die rot-pinke Stadtregierung klammert sich an veraltete Verkehrsplanungen, die heute und vor allem morgen keinen Sinn mehr ergeben.“

Die Wiener Grünen fordern ein Raus aus Öl und Gas, eine klimafitte Bauordnung und Erleichterungen bei der Photovoltaik – und vor allem Dialogbereitschaft für ein klimafittes, zukunftsfähiges Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at