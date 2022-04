Schwarz/Grüne: Österreich setzt mit Produktivitätsrat ersten Schritt zu umfassender Betrachtung der Wirtschaft

Weltweit erstmals werden Faktoren wie Umwelt, Bildung und Gesundheit in Bemessung der Produktivität eingerechnet

Wien (OTS) - „Die Zeiten, in denen die Produktivität in Österreich nur in kurzfristiger Euro-Maximierung gemessen wird, sind vorbei. Mit dem Produktivitätsrat setzen wir als einer der weltweit ersten Staaten auf einen breiteren Wohlstandsbegriff, indem wir Faktoren wie Umwelt, Bildung und Gesundheit in die Bemessung von Produktivität mit einbeziehen. Damit lassen wir den schon lange von den Wirtschaftswissenschaften kritisierten ausschließlichen Fokus auf das Bruttoinlandsprodukt hinter uns und legen fest, dass wirtschaftliche Produktivität einen breiten gesellschaftlichen Nutzen haben muss.“, sagt Jakob Schwarz, Finanzsprecher der Grünen.

