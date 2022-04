Favoriten: Musik-Nachmittag „Jetzt geht’s los“ am Samstag

Anmelden zum Konzert im Waldmüller-Zentrum: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kultur 10“ (10., Hasengasse 38) hat für Samstag, 9. April, einen Musik-Nachmittag organisiert. Das Konzert mit dem Titel „Jetzt geht’s los“ fängt um 16.00 Uhr an. Zur Freude der Zuhörerschaft erklingt bunter Liederreigen, dargeboten von den Sängern Alice Waginger (Sopran), Ellen Maria Halikiopoulos (Sopran) und Martin Hulan (Tenor). Umrahmt werden die Gesänge von Elena Rozanowa (Violine) und Roman Teodorowicz (Klavier). Im „Kultur 10“-Lokal in Favoriten in der Hasengasse 38 unterhalten die 6 Mitwirkenden die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm, vom Operettenlied bis zum Marsch. Als Conférencier führt Michael Perfler durch die vergnügliche Veranstaltung.

Besucher*innen werden um Zahlung von „Musik-Beiträgen“ ersucht (pro Person: 12 Euro). Außerdem bittet das ehrenamtlich tätige Organisationsteam das Publikum um Einhaltung der Corona-Regeln und um Anmeldungen: Telefon 0660/46 46 614 (Roswitha Jarolim). Kontaktaufnahme mit dem auf freiwilliger Basis tätigen „Kultur 10“-Sekretariat per E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Alice Waginger:

www.alice-waginger.com

Sängerin Ellen Maria Halikiopoulos:

https://ellen.halikiopoulos.com

Entertainer Michael Perfler:

www.perfler-arts.com

Vereinigung „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

