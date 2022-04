NEOS: Gewessler muss bei Gasversorgung endlich Antworten liefern

Hoyos: „Sollte die Energieministerin eine Strategie haben, so muss sie diese endlich auf den Tisch legen und alle Beteiligten transparent über das weitere Vorgehen instruieren.“

Wien (OTS) - „Während andere EU-Länder rasch und entschlossen handeln, duckt sich die österreichische Bundesregierung mit fadenscheinigen Ausreden immer nur weg, wo stattdessen konkrete Ansagen und Maßnahmen notwendig wären“, kritisiert NEOS-Generalsekretär und Abgeordneter Douglas Hoyos das fehlende Leadership der Regierung. „Sechs Wochen nach Beginn des Ukrainekriegs bleibt die Bundesregierung und allen voran Energieministerin Gewessler bei der wichtigen Frage der Gasversorgung weiter jegliche Antwort schuldig. Ständig nur die Lage zu beobachten, ist zu wenig. Sechs Wochen nach Beginn des Ukrainekriegs werden russische Diplomaten und mutmaßliche Spione, die in Österreich Putins Lügenpropaganda verbreiten und Kriegsverbrechen leugnen, immer noch nicht ausgewiesen, um sich mögliche ,Eskalationsstufen‘ vorzubehalten. Worauf wartet die Bundesregierung eigentlich noch? Was muss noch passieren, damit hier endlich gearbeitet und entschlossen gehandelt wird?“

Antworten auf die drängende Frage, wie sich etwa ein russischer Gaslieferstopp sowohl auf private Haushalte als auch die Industrie auswirkt, sei Energieministerin Gewessler bis heute schuldig geblieben, so Hoyos. „Die Menschen sind massiv verunsichert, denn sie wissen nicht, was passiert, wenn Putin von heute auf morgen den Gashahn zudreht. Wie soll dann im nächsten Winter die Wohnung geheizt werden? Wie kann die Produktion noch aufrechterhalten werden? Was sind die Vorkehrungen für den Extremfall und welche Alternativen zu russischem Gas fasst die Regierung ins Auge? Deutschland hat einen konkreten Plan, wie es rasch aus seiner Abhängigkeit von Russland rauskommen will. Und Österreich? Sollten ÖVP und Grüne eine Strategie im Köcher haben, so ist es höchst an der Zeit, dass sie diese auf den Tisch legen und alle Beteiligten transparent über das weitere Vorgehen instruieren“, fordert Hoyos. NEOS haben bereits einen konkreten Ausstiegsplan vorgelegt, wie Österreich den Gasverbrauch aus Russland mittelfristig deutlich reduzieren kann. „Es steht viel auf dem Spiel. Und die Menschen verdienen endlich Antworten.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

Presseabteilung

0664/88782480

presse @ neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen.

Bürger_innenanfragen bitte an kontakt @ neos.eu)