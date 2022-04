Live im ORF: Europa-League-Viertelfinale mit Leipzig – Atalanta Bergamo

Am 7. April um 18.20 Uhr, Highlights ab 23.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die UEFA-Europa-League live im ORF bietet am Donnerstag, dem 7. April 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 ein Viertelfinal-Highlight:

Im Hinspiel stehen einander RB Leipzig und Atalanta Bergamo gegenüber. Gespannt darf man sein, ob Konrad Laimer, der zuletzt in Deutschland zwei Tore gegen Dortmund erzielt hat und zum Spieler der Runde gewählt wurde, seine Form ausspielen kann. Kommentatoren sind Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Die Highlights der übrigen Spiele zeigt ORF 1 um 23.05 Uhr.

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

