Vorfreude auf umgebaute Strecke: Der GP von Australien live im ORF

Von 8. bis 10. April in ORF 1

Wien (OTS) - Nach drei Jahren kehrt der Formel-1-Zirkus wieder in die australische Stadt Melbourne zurück und trifft dabei auf einen veränderten Streckenlauf, der einiges verspricht. Denn mit einem neuen, überholfreundlichen Layout, einem neuen Streckenbelag sowie einer breiteren Boxengasse ist für Spannung am Albert Park Street Circuit gesorgt. Nach den ersten beiden Rennen konnten sich mit Charles Leclerc und Weltmeister Max Verstappen jeweils ein Ferrari-und Red-Bull-Fahrer durchsetzen. Der GP von Australien kann damit für beide Teams ein richtungsweisender Schritt sein. Für das gesamte Wochenende ist frühes Aufstehen entscheidend, um alle Sessions live in ORF 1 mitzuerleben: So ist das Kult-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz am Freitag, dem 8. April 2022, und Samstag, dem 9. April, jeweils bereits ab 4.50 Uhr auf Sendung.

Den Renntag am Sonntag, dem 10. April, eröffnen die „F1 News“, ehe Hausleitner und Wurz ab 6.25 Uhr den „Großen Preis von Australien“ kommentieren. F1-Reporter Christian Diendorfer ist samt Kamerateam in Melbourne und liefert aus dem Paddock und der Boxengasse die Interviews zu allen aktuellen Ereignissen.

Der GP von Australien wird unmittelbar nach Rennende am Sonntag, dem 10. April, wieder im „Formel 1 Motorhome“ von Hausleitner & Wurz sowie Ferdinand Habsburg und Corinna Kamper fachkundig analysiert.

Der GP-Fahrplan in ORF 1

Freitag, 8. April

4.50 Uhr: 1. freies Training

7.50 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 9. April

4.50 Uhr: 3. freies Training

7.40 Uhr: F1 News

7.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 10. April

5.40 Uhr: F1 News

6.25 Uhr: GP von Australien – Das Rennen

8.55 Uhr: Formel 1 Motorhome

Die Formel 1-Saison auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Mit dem multimedialen Formel 1-Package von sport.ORF.at und ORF-TVthek sind Motorsport-Fans auch online immer auf dem Laufenden:

sport.ORF.at stellt Live-Ticker bei Qualifyings und Rennen bereit, bringt Vorschauen sowie Rennanalysen und präsentiert umfassende Tabellen und Statistiken. Außerdem schnüren ORF-TVthek und sport.ORF.at ein Streaming-Package, das Live-Streams und Video-on-Demands aller TV-Übertragungen des ORF-Fernsehens sowie des Magazins „F1 Motorhome“ beinhaltet. Auch im ORF TELETEXT können sich Interessierte via Storys, Live-Ticker, Tabellen etc. jederzeit über das aktuelle Formel-1-Geschehen informieren.

