Dritter Präsident des Nationalrates mahnt europäische Interessenwahrung in Energiefragen ein

Sofortiger Boykott von Gas & Öl nicht umsetzbar - Energiesicherheit ist essentieller Teil der wirtschaftlichen Landesverteidigung

Wien (OTS) - Anlässlich der Gedankenspiele des EU-Ratspräsidenten Charles Michel zu Gas- & Ölimportstopps warnt der Dritte Nationalratspräsident Ing. Norbert Hofer vor kurzsichtigem Aktionismus. “Der sofortige Stopp von Öl- und Gaslieferungen aus Russland hätte gravierende Folgen für die heimische Industrie und würde von heute auf morgen zigtausende Arbeitsplätze akut gefährden. Überdies halte ich eine wirtschaftliche Selbstverletzung ausgerechnet in einer Situation, in der Europa gemeinsam Stärke zeigen muss, für absolut fatal.”, so Hofer wörtlich.

Energie- und Versorgungsfragen seien immer auch Fragen der nationalen Sicherheit, erinnert der ehemalige Infrastruktur- und Technologieminister. Hier müsse man deshalb in besonderer Verantwortung gegenüber den Bürgern mit kühlem Kopf und langfristig tragfähigen Konzepten statt mit Aktionismus und heißem Herzen arbeiten. Eine langfristige Energiewende hin zu erneuerbaren Energieträgern unter Wahrung der Technologieneutralität und des allgemeinen Wohlstands sei selbstverständlich zu begrüßen.

Der dritte Nationalratspräsident fordert die Mitglieder der Bundesregierung abschließend dazu auf, gegenüber der Bevölkerung ein Bekenntnis zu einer stabilen Versorgungs- und Energielage sowie eine Garantie darauf abzugeben, dass es im Winter zu keinen Engpässen kommen wird.

