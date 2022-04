Achtung Stau auf dem Weg in die Osterferien (Ö3-Verkehrsprognose)

Wien (OTS) - Die Osterferien stehen vor der Tür, viele packen schon die Taschen, um rechtzeitig in den Urlaub starten zu können. Staus erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion unter anderem rund um die Skigebiete, auf den Transitstrecken Richtung Südosteuropa und auch aufgrund der Grenzkontrollen. Viele werden die Schneelage ausnutzen und sich noch ein paar Tage auf der Piste gönnen. Der Weg dahin wird aber, vor allem am Samstag, nicht störungsfrei sein.

Auf folgenden Strecken ist mit längeren Verzögerungen zu rechnen:

Vorarlberg:

- S16, zwischen Bludenz und Dalaas in beiden Richtungen

- am Weg ins bzw. aus dem Montafon, auf der L188, zwischen Bludenz und Schruns

Tirol:

- auf der A13, Richtung Innsbruck, vor der Mautstelle Schönberg

- auf der A12, vor dem Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden in beiden Richtungen

- auf der Fernpass-Strecke (B179) zwischen Nassereith und dem Fernpass, sowie im Raum Reutte

- im Zillertal auf der B169, zwischen der Anschlussstelle der A12 und Uderns

- sowie auf der Verbindung zwischen Kufstein und Ellmau auf der B173 und B178

Staus Richtung Südosteuropa:

Sehr stark wird Reisewelle durch Oberösterreich und Niederösterreich Richtung Ungarn. Hier sind sehr viele Fahrzeuge mit deutschen, niederländischen oder auch britischen Kennzeichen auf dem Weg in die Türkei, nach Bulgarien, Rumänien oder Serbien.

Massiver Verkehr wird laut Ö3-Verkehrsredaktion erwartet:

- auf der A8, der Innkreisautobahn, ab der Grenze Suben und dann weiter

- auf der A1, der Westautobahn, Richtung Wien

Überlastet ist dann zeitweise auch

- die A21, die Wiener Außenringautobahn, und

- die S1, die Wiener Außenring-Schnellstraße

- die A4, die Ostautobahn, Richtung Budapest

Grenzkontrollen:

Zusätzlich müssen an den großen Grenzübergängen Kontrollen und entsprechend lange Wartezeiten eingeplant werden. Das gilt vor allem für die Grenzübergänge

Salzburg-Walserberg (A1)

Suben (A8)

Karawankentunnel (A11)

Kufstein-Kiefersfelden (A12)

Nickelsdorf (A4)

Fahrverbote in Tirol:

Auch nicht vergessen, die Winterfahrverbote in Tirol: Bis zum 18. April gelten an den Wochenenden Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme der Stauproblematik entgegenwirken und damit verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf kleinere Ortschaften ausweicht.

Die Sperren gelten für folgende Straßen:

- die Jenbacher Straße (L7) zwischen Maurach und Jenbach

- die Ellbögener Straße (L38) zwischen Patsch und Ellbögen

- die Reuttener Straße (L69) zwischen Vils und dem Kreisverkehr Wiesbichl

- die Unterinntalstraße (L211) bei Langkampfen

- die Pinswanger Straße (L288) zwischen Unterpinswang und Pflach

- die Buchberger Straße (L295) zwischen der Schmidtalbrücke und Buchberg

- in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus

- und die Alte Erler Straße

Die Fahrverbote gelten jeweils an den Wochenenden bis 18. April 2022, an Samstagen von 7.00 bis 19.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Ausflugsverkehr am Osterwochenende:

Rund um das Osterwochenende rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion, je nach Wetterlage, mit Ausflugsverkehr, etwa im Salzkammergut: Die B145, die Salzkammergut-Straße, und die B158, die Wolfgangsee-Straße sind hier Strecken, die überlastet sein können, genauso wie die B3, die Wiener Straße, entlang der Wachau.

