"Newsroom LIVE Spezial – So teuer wird Österreich" morgen um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24

Zu Gast ist WIFO-Ökonom Josef Baumgartner, im Anschluss analysiert PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl die aktuellen Preissteigerungen in Österreich

Wien (OTS) - Das tägliche Leben der Österreicher:innen vom Lebensmitteleinkauf bis zum Heizen wird immer teurer. Die Inflationsrate in Österreich hat einen neuen Höchstwert erreicht. Starke Preistreiber sind die hohen Spritpreise und die Haushaltsenergie. Die SPÖ forderte gestern in einem Dringlichem Antrag im Nationalrat Maßnahmen der Regierung gegen die Teuerung.



In einem "Newsroom LIVE Spezial – So teuer wird Österreich" morgen um 20:15 Uhr auf PULS 4 und um 22:20 Uhr auf PULS 24 ist dazu WIFO-Ökonom Josef Baumgartner bei News-Anchor Thomas Mohr im Studio zu Gast. Der führende Inflationsexperte Baumgartner erklärt die Gründe für die aktuelle Teuerungswelle und wohin es mit der Inflation in den nächsten Monaten noch gehen könnte. Im Anschluss analysiert PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl die aktuellen Teuerungen in Österreich und erklärt, welche Schritte die Politik gegen die Preissteigerungen nun andenkt.

