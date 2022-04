Barbara Stöckl im Gespräch mit Andreas Vitásek, Gerti Drassl, Madeleine Becker und Rotraut Schöberl

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 7. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 7. April 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Kabarettist Andreas Vitásek, Schauspielerin Gerti Drassl, Bäuerin Madeleine Becker und Buchexpertin Rotraut Schöberl zu Gast bei Barbara Stöckl:

Kabarett-Legende Andreas Vitásek, der kürzlich seine Autobiografie „Ich bin der Andere“ veröffentlicht hat, zeigt sich im Gespräch mit Barbara Stöckl persönlich wie selten zuvor. Über psychische Krisen und wie er diese mit Therapien in den Griff bekommen hat, spricht der 65-Jährige ebenso wie über sein heutiges Leben. Sehr unterhaltsam erzählt der gebürtige Wiener, der vor zehn Jahren eine zweite Heimat im Südburgenland gefunden hat, vom Zusammenleben mit seinen Haustieren: einem Mops, zwei Vögeln und zwei Schildkröten.

Eine Beziehung wie zu Haustieren hat Madeleine Becker zu ihren Kühen. Die 29-Jährige, die auf einem Kärntner Bauernhof lebt und arbeitet, ist überzeugt, dass auch Nutztiere mehr menschliche Zuneigung brauchen. Ursprünglich war die in Deutschland aufgewachsene Historikerin nur auf Urlaub in Österreich, dabei entdeckte sie jedoch ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft und blieb. In ihrem Buch „Erstmal für immer“ schreibt sie über ihren mutigen Schritt vom Hörsaal in den Kuhstall und über ihr neues Leben zwischen Bauernhofidylle und landwirtschaftlicher Realität.

Diese Lebenswelt ist Gerti Drassl als Südtirolerin bestens bekannt. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin – u. a. für ihre Rolle der Maria Schneider in der ORF-Kultserie „Vorstadtweiber“ – zog mit 19 Jahren nach Wien um am Max-Reinhardt-Seminar zu studieren. Derzeit ist die 43-Jährige im Wiener Volkstheater im Monolog-Stück „Heldenplätze“ zu sehen. Außerdem spielt sie im Film „Märzengrund“, der gerade bei der Diagonale 2022 seine Premiere feiert und am 19. August in die österreichischen Kinos kommt.

Rotraut Schöberl liest rund 200 Bücher im Jahr und glaubt fest daran, dass die Lösung für jedes Problem letztendlich immer in einem Buch zu finden ist. Die 70-Jährige, die vergangenes Jahr ihre Kult-Buchhandlung „Leporello“ verkaufte, gab kürzlich unter dem Titel „Radieschen von unten“ eine Garten-Krimisammlung mit Geschichten von namhaften Autoren heraus. Was einen guten Krimistoff ausmacht und welche Möglichkeiten der Garten in dieser Hinsicht bietet, erzählt die Buchexpertin im ORF-Nighttalk „Stöckl“.

