AVISO: Donnerstag, 7.4. 17 Uhr: Anlässlich des Internationalen Tages der Roma laden Parlamentsklubs der ÖVP und der Grünen herzlich ein

Wien (OTS) - Im Rahmen des Internationalen Tages der Roma laden die Parlamentsklubs der ÖVP und der Grünen herzlich zum gemeinsamen Austausch im feierlichen Rahmen:



Zeit:

Donnerstag, 7. April 2022 ab 17:00

Ort:

Parlament in der Hofburg in 1010 Wien, Josefsplatz, Lokal 6 (3. OG, Eingang Bibliothekshof)



Seit vielen Jahren besteht der Wunsch nach einem Ort des Gedenkens und der Erinnerung an die Opfer des Porajmos. Am Vorabend des Internationalen Romatages soll in einem feierlichen Rahmen diese Forderung der Volksgruppe der Roma an die Politik überbracht werden, um dem Wunsch nach einem Ort der Erinnerung symbolisch Ausdruck zu verleihen.



Um Anmeldung bei michael.luxenberger @ parlament.gv.at wird gebeten.



----



Anlässlich des Internationalen Tages der Roma laden Parlamentsklubs der ÖVP und der Grünen herzlich ein

Zeit:

Donnerstag, 7. April 2022 ab 17:00



Ort:

Parlament in der Hofburg in 1010 Wien, Josefsplatz, Lokal 6 (3. OG, Eingang Bibliothekshof)



Seit vielen Jahren besteht der Wunsch nach einem Ort des Gedenkens und der Erinnerung an die Opfer des Porajmos. Am Vorabend des Internationalen Romatages soll in einem feierlichen Rahmen diese Forderung der Volksgruppe der Roma an die Politik überbracht werden, um dem Wunsch nach einem Ort der Erinnerung symbolisch Ausdruck zu verleihen.



Um Anmeldung bei michael.luxenberger @ parlament.gv.at wird gebeten.

Datum: 07.04.2022, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Lokal 6 (3.OG, Eingang Bibliothekshof)

Heldenplatz, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at