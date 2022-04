Grüne Wien/Huemer zum Weltgesundheitstag: Es braucht dringend einen Wiener Kindergesundheitsgipfel

Wien (OTS) - „Die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Wien ist höchst mangelhaft“, warnt Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, anlässlich des morgigen Weltgesundheitstages. „Diese Unterversorgung muss rasch beseitigt werden.“ Huemer fordert wegen der Dringlichkeit der Situation die Einsetzung eines Wiener Krisengipfels zur Kindergesundheit, um alle Betroffenen – von den Kinderärzt:innen bis zu den Eltern - mit der Politik an einen Tisch zu bringen.

„Nach der Wochenend-Schließung der Kinderpsychiatrie in Hietzing wird sich die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen weiter verschlechtern. Viele Familien wurden schon bisher abgewiesen oder auf lange Wartelisten vertröstet. Ab Juli gibt es dann nur mehr eine einzige bettenführende Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in ganz Wien, die auch am Wochenende offen hat“, so Huemer.

Auch in den Schulen ist die Betreuungssituation oft mangelhaft, Prävention hat einen zu geringen Stellenwert. Schulärzt:innen sind nur wenige Stunden vor Ort und bräuchten mehr Unterstützung durch Fachpersonal wie Psychotherapeut:innen, Logotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen usw. Die Versorgungsdichte durch Kinderärzt:innen mit Kassenvertrag erodiert stark und die deutliche Mehrheit der Kindermediziner:innen sind Wahlärzt:innen.

„Der Bereich der Kindergesundheit ist voller Baustellen“, so Huemer. „Es wird höchste Zeit, eine bessere Gesundheitsversorgung für alle Kinder und Jugendlichen in Wien zu errichten, sowohl im medizinischen als auch im pychotherapeutischen Bereich.“ Im Rahmen eines Wiener Kindergesundheitsgipfels sollen hierfür konkrete Lösungsvorschläge ausgearbeitet werden.

